بهدف جوميز.. الهلال يعبر الترجي التونسي ويتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية

تأهل الهلال السعودي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية قطر ٢٠١٩ على حساب الترجي التونسي بعد الفوز عليه بهدف يتيم من تسجيل جوميز، ليضرب بطل آسيا موعداً مع فلامينجو البرازيلي في المربع الذهبي.





أول لقطة في المباراة كانت بعد عمل جيد بين أنيس البدري وإبراهيم واتارا ليحاول الأخير بتسديدة قوية مرت جانبية، ليضيع بعدها الترجي هدفاً محققاً لما أخطأ الحارس عبد الله المعيوف في ترويض الكرة ليخطفها من واتارا ويقدمها على طبق للبدري، لكن تسديدة الأخير مرت جانبية عن القائم الأيمن.





رد فعل الهلال كان قوياً، حيث قدم الدوسري كرة في العمق لزميله كارلوس إدواردو الذي انفرد بالحارس معز بن شريفية، لكن الأخير خرج في الوقت المناسب وأوقف الكرة بأعجوبة. وتوغل كاريو على الجهة اليمنى من الهجوم وقدم تمريرة عرضية خطيرة كادت تصل إلى المهاجمين لولا تدخل الدفاع.





وحاول الترجي الخروج من منطقته بعد الضغط الذي فرضه عليه الهلال، وكانت له لقطة خطيرة بعد تسديدة من البدري أوقفها المعيوف بصعوبة، ليرد الهلال بلقطة خطيرة لما خطف الدوسري الكرة من سامح ديربالي وقدمها لكاريو الذي سدد في الإطار لكن الحارس بن شريفية لمس الكرة بقدمه وكانت متوجهة إلى الشباك، لكن محمد اليعقوبي كان في المكان المناسب وأخرجها إلى الركنية.





هدف التأهل

ودخل الهلال السعودي ضاغطاً في الشوط الثاني، حيث كان يفتتح باب التسجيل منذ الوهلة الأولى لما قدم كاريو كرة في العمق لمحمد كنو لكن تسديدة الأخير علت المرمى بقليل. وكاد الترجي التونسي أن يسجل هدف السبق لما قدم بن غيث كرة في العمق لأنيس البدري، لكن الدفاع تدخل لإبعاد الكرة وكاد يضعها في شباك المعيوف لولا تفطن الأخير الذي أخرجها إلى الركنية.





وتمكن الهلال السعودي من افتتاح باب التسجيل من جوميز الذي استلم كرة داخل منطقة العمليات وراوغ اليعقوبي ووضعها بطريقة جميلة في الشباك (73). ولم يكتفِ الهلال بهذا الهدف، بل واصل حملاته الهجومية، وفي هجمة معاكسة قدم كارلوس إدواردو كرة لعمر خريبين لكن الأخير ضيع وجهاً لوجه أمام الحارس بن شريفية.



