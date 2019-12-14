المنيا يعسكر في القاهرة بـ 19 لاعب لمواجهة البنك الأهلي





غادر الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا، إلى القاهرة، عقب تأديتهم المران الأخيرة، للدخول في معسكر قبل مواجهة فريق البنك الأهلي عصر الأحد، ضمن الجولة التاسعة للقسم الثاني.



واصطحب طارق السيد المدير الفني للمنيا 19 لاعبا للمباراة وهم: محمد حسانين، عبدالكافي رجب، برسوم محروس، أحمد رضا، أحمد رجب، أحمد كاستيلا ، أيمن ناصر، محمد شديد ، محمد محسن، مصطفى شعبان الشيبكشي، داوودا، محمد آدم ، سايكو، أحمد عصام، كامل أحمد، عبد العزيز الشاعر ، محمد سمارة، حسام حسن، شعبان عبدالحميد.



بينما يغيب عن المباراة 5 لاعبين للاصابة وهم :عباس مصطفى عقب اصابته في أسفل الظهر في المباراة قبل الماضية، ولاعب قلب الدفاع حازم مصطفى ، ولاعب خط الوسط بدوي عاشور لاصابتهما بالتهابات في الركبة ، وكذلك محمد ثروت لاصابته بشد فى الخلفية، وعمرو فيرون بشد فى السمانة، وعمرو عثمان بسبب الايقاف 3 انذارات، بينما يغيب اللاعبين "علي دياب" و"وائل علي" بقرار من المدير الفني لتغيبهم عن أحد التدريبات، مع استبعاد مصطفى كازلوف لأسباب فنية.



وقال السيد إن الغيابات تعد مؤثرة بشكل كبير، ولكن الفريق سيبذل قصارى جهده خلال المباراة لتحقيق نتائج جيدة.



وكان نادي المنيا قد تعادل سلبيا، مع فريق تليفونات بني سويف، في المباراه التي جمعتهما علي ملعب إستاد الجامعه بجامعه المنيا وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة، لمسابقة دوري القسم الثاني للمجموعه الأولي.