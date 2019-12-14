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"أبوالقمصان": محكمة الأسرة أكبر ساحة تزوير في مصر (فيديو)

السبت 14/ديسمبر/2019 - 06:01 م
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نهاد أبو القمصان
نهاد أبو القمصان
رقية جمال
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قالت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة المصرية، إن مخاوف المرأة من قانون الأحوال الشخصية الجديد على أكثر من مستوى، مشيرة إلى أنه من غير الطبيعي أو المنطقي أن يعاقب الرجل المرأة بعدم الإنفاق على الأبناء وتركهم والزواج من أخرى، وتظل عام لا تحصل على نفقه.

وأوضحت "أبو القمصان"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن هناك كم هائل من التزوير يحدث داخل محكمة الأسرة، حيث تعتبر أكبر ساحة تزوير في مصر، منوهة إلى أنه عند التحري عن دخل الزوج جميع الشركات تؤكد أن راتبه 500 جنيه، كما أن هناك فوضى عارمة في محكمة الأسرة، حيث يقوم الزوج بالاعتداء على زوجته بالضرب داخل المحكمة دون أن يتصدى له أحد.

واستنكرت رئيس المركز المصري لحقوق المرأة المصرية، طول مدة التقاضي في محكمة الأسرة، منتقدة حديث البعض عن عدم السماح له برؤية أبناءه رغم أنه لا ينفق عليهم، مشددة على أن الحياد في هذه القضايا وعدم نصرة الأطراف الضعيفة في حد ذاته يعتبر خيانة، مشيرة إلى أنه لا يوجد قانون ينحاز لجميع الاطراف وإنما لابد أن ينتصر للفئة الأضعف، منوهة إلى أنه تم رفع سن الحضانة 15 عاما منذ أكثر من 20 عاما، وهذا بمثابة كارثة للأم حيث أنها لديها طفل ليس لديها أي صلاحية للقيام بأي شيء يخصهم، مشيرة إلى أنه بسبب هذه المعاناة أصبحت الامهات تتنازل عن حضانة الأطفال، مؤكدة على ضرورة إعادة النظر في جميع إجراءات محكمة الأسرة بالكامل.
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الكلمات المفتاحية

نهاد أبو القمصان محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية توك شو

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