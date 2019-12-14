ظافر العابدين يشارك جمهوره بكواليس فيلمه الجديد "العنكبوت"

يشارك الفنان ظافر العابدين، أحدث أخباره اليومية والفنية لدى جمهوره عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



حيث نشر الفنان "ظافر"، صورة له برفقة الفنان أحمد السقا، على حسابه الشخصي "إنتسجرام" وتفاعل معاها جمهورها، وتبادل النشطاء التعليقات على الصورة .



وظهر "العابدين"، مرتديا تيشرت أسود وجاكت أسود، وظهر أحمد السقا، مرتديا تيشرت رصاصي فوقه جاكت لونه أسود .



وعلق الفنان ظافر العابدين: "العنكبوت 2020 مع النجم العزيز احمد السقا"، وتفاعل معاه عدد كبير من جمهوره، وتبادل النشطاء التعليقات على صورته .





فيلم "العنكبوت"



فيلم العنكبوت بطولة أحمد السقا، منى زكي، ريم مصطفى، يسرا اللوزي، أحمد فؤاد سليم، إخراج أحمد نادر جلال، تأليف محمد ناير، وتدور أحداث الفيلم حول إطار درامي ممزوج بالإثارة والأكشن، ويدور فليم "العنكبوت"، حول تاجر مخدرات، يستطيع من تصنيع المخدرات وبيعها في الأسواق، حيث يواجه العديد من المشاكل من الشرطة .



يذكر أن آخر أعمال الفنان التونسي ظافر العابدين الدرامية: "حلاوة الدنيا" وتدور أحداث المسلسل، أمينة التي تكتشف قرب موعد زواجها أنها مريضة بالسرطان، فتتغير في هذه اللحظة كل ما كانت ترتب له، وتبدأ في إعادة النظر في علاقتها بمن حولها، خاصة في ظل وقوع عدد من المشاكل مع شقيقتها،ويقابلها سليم ويساعدها لكى تتعافي من هذا المرض، وأن الحب جدير أنه يغير حياتنا تماماً، وهذا الدور الذي قام به الفنان ظافر العابدين في شخصية سليم .

