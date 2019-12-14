في استطلاع رأي بالقصرين: المؤسسة العسكرية الأنزه والأحزاب السياسية الأكثر فسادا

كشف منتدى الشباب والمواطنة اليوم السبت 14 سبتمبر 2019، عن نتيجة إستطلاع للرأي لعينة تقدّر بـ 500 شخص من الجنسين ومن شرائح عمرية مختلفة في ولاية القصرين.





ويتعلّق استطلاع الرأي الذي تم إنجازه بالشراكة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بمدى انتشار الفساد في عدد من الهياكل والمؤسسات.





وبيّن الإستطلاع أنّ 98 بالمائة من المستجوبين يرون أنّ المؤسسة العسكرية هي الأنزه، وخالية من أي فساد إداري ومالي، فيما رأى 60 بالمائة من المستجوبين أنّ الأحزاب السياسية هي الأكثر فسادا في تونس.