تعرف على خطة تامر حسني في الكريسماس



ويُصادف نفس اليوم 25 ديسمبر العرض الأول للجمهور لفيلمه الجديد"الفلوس" وذلك بجميع دور العرض، ويحاول حسني، متابعة جميع ردود أفعال جمهوره فور عرض "الفلوس".



لمعرفة أرائهم حول الفيلم ودوره الذي يُجسده خلال أحداث الفيلم.



جدير بالذكر ان فيلم"الفلوس" من قصة الفنان تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، ويشارك حسني، في الفيلم نخبة كبيرة من النجوم أبرزهم زينة، خالد الصاوي، محمد سلام، كما سيظهر خلال أحداث الفيلم الفنان أحمد السقا، والفنانة مي عز الدين، كضيوف شرف والفيلم من إخراج سعيد الماروق.







يستعد الفنان تامر حسني، لقضاء الكريسماس مع جمهوره المصري وذلك في"الدوسيت" يوم 25 من شهر ديسمبر الجاري.ويقدم حسني، في الحفل مجموعة كبيرة من أغانيه الجديدة وأبرزها أغنيته الجديدة "حلو المكان" والذي سيتم طرحها خلال أيام قليلة.