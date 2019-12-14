عين .. هل يقود هيليو منتخب البحرين لمزيد من الإنجازات ؟

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قاد هيليو سوزا المنتخب البحريني للتتويج بلقب خليجي 24 بعد فوزه على تظيره المنتخب السعودية بهدف وحيد مقابل لاشئ في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب ستاد عبدالله بن خليفة في مدينة الدوحة بقطر. وجاء هدف البحرين الوحيد عن طريق محمد سعد الرميحي، في الدقيقة 69 من عمر المباراة. تغلب المنتخب البحريني على نظيره السعودي 1-0 في المباراة التي جمعتهما اليوم في نهائي كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 24" والتي استضافتها قطر بين 26 نوفمبر الماضي و8 ديسمبر الجاري. اللقب هو الأول لـ"الأحمر" البحريني في البطولة التي انطلقت على أرضه في العام 1970. بينما فشل "الأخضر" السعودي في إضافة لقبة الخليجي الرابع بعد 1994، 2002، و2003. واختارت عين الفجر الرياضي هيليو المدير الفني لمنتخب البحرين نجم الأسبوع لإلقاء الضوء على مشواره الكروي كلاعب ومدرب ...





ولد هيليو فيليب دياس دي سوزا والمعروف بهيليو سوزا في 12 يولو 1969 بمدينة شطوبر في البرتغال.





* مشواره كلاعب :

بدأ هيليو مشواره مع الساحرة المستديرة كلاعب عام 1980 وهو في الحادية عشر من عمره في صفوف الناشئين بنادي بريجوس ازيتاو وكان يلعب في مركز خط الوسط واستمر معه لمدة موسم واحد ليرحل بعدها إلى فيتوريا سيتوبال الذي شهد سطوع نجمه في عالم الساحرة المستديرة. ظل هيليو يتنقل بين فرق الناشئين بنادي فيتوريا سيتوبال حتى تم تصعيده للفريق الأول بالنادي عام 1987 وهو في الثامنة عشر من عمره، حيث لعب للفريق الأول 424 مباراة وسجل خلالهم 20 هدف طوال 18 موسم حتى عام 2005. قاد هيليو نادي فيتوريا سيتوبال للفوز بكأس البرتغال موسم 2004/2005.





* مشواره الدولي :

في 1989، انضم هيليو لمنتخب البرتغال تحت 20 عامًا وظل يتنقل بين صفوف منتخبات الناشئين حتى تم تصعيده للمنتخب الأول عام 1994 ولكنه لم يخض الكثير من المباريات مع المنتخب الأول. قاد هيليو منتخب البرتغال تحت 20 عامًا للفوز بكأس العالم 1989.





* مشواره كمدير فني :

اعتزل هيليو وهو في سن السادسة والثلاثين تقريبًا ليبدأ مشواره في مجال التدريب الذي بدأه مع فيتوريا سيتوبال. قاد هيليو ناديين ومنتخبين حتى الآن، تستعرضها عين الفجر الرياضي :-

- قاد هيليو فيتوريا سيتوبال منذ 19 ديسمبر 2005 حتى 16 سبتمبر 2006 في 23 مباراة، فاز في 5 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر 15 مباراة.





- قاد هيليو كوفيلهو البرتغالي منذ 26 يوليو 2008 حتى 5 يونيو 2009 في 32 مباراة، فاز في 10 مباريات وخسر 11 مباراة وخسر 11 مباراة.





- قاد هيليو منتخب البرتغال للناشئين منذ 24 يونيو 2009 حتى 14 أغسطس 2014 في 94 مباراة، فاز في 57 مباراة وتعادل في 19 مباراة وخسر 19 مباراة.



