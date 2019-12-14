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كاهن جديد وترقية آخر لإيبارشتي بنها وحلوان

السبت 14/ديسمبر/2019 - 05:51 م
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بوابة الفجر
حازم رفعت
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ترأس الأنبا مكسيموس أسقف بنها وقويسنا للأقباط الأرثوذكس، اليوم السبت، القداس الإلهي، من كنيسة الشهيد مار جرجس بكفر عطالله، مركز بنها.

وخلال صلاة الصلح قام نيافته برسامة الشماس ألبير ميخاييل أنطونيوس، كاهنًا على الكنيسة ذاتها، بإسم القس مكاري.

وفي سياق آخر، ترأس نيافة الأنبا بيسنتي، أسقف حلوان والمعصرة، القداس الإلهي صباح اليوم، ورسم خلاله قام بترقية واحدًا من كهنة كنيسة مار مرقس الرسول بمدينة ١٥ مايو قمصًا، وهو القمص صموئيل متري جرجس.

كما رسم نيافته مئة وتسعين من أبناء الإيبارشية من مراحل سنية مختلفة (بداية من أطفال الحضانة إلى كبار السن) في رتبة إبصالتس (مرتل)، لخدمة خمس كنائس هي مار مرقس الرسول بمدينة ١٥ مايو، والقديس أنبا أنطونيوس بأطلس، والشهيد فيلوباتير مرقوريوس بالمشروع الأمريكي، والسيدة العذراء والقديس مار مرقس بكفر العلو، والشهيد مار جرجس بالتبين.
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الكلمات المفتاحية

كهنة الكنيسة الكنيسة القبطية القداس الالهي

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