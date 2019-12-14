بعد فوز محمد طارق بلقب الشارقة.. محمود التهامي: آن الآوان لتحويلها لنقابة مهنية مستقلة



وثمن التهامي في بيان له، دعوة مشاركته في لجنة التحكيم الرئيسية ببرنامج مسابقة منشد الشارقة في دورته الثانية عشر، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مشيرا إلى فوز الشاب المصري بالجائزة دليل على ريادة مصر ودورها في فن الإنشاد الديني جيل عبر جيل.



وأكد التهامي، أهمية تفعيل دور نقابة الإنشاد الديني لتكون نقابة مهنية مستقلة، تقدم الخدمات الكافية للمنشدين، نظرا لما تشهده نقابة المهن الموسيقية من زخم ومشكلات ضد مطربي المهرجانات بين الحين والآخر مشيرا إلى أن هذه هي المرة الثانية علي التوالي التي يشارك فيها في مسابقة منشد الشارقة.

وحصد المنشد المصري محمد طارق، لقب منشد الشارقة، في مسابقة منشد الشارقة، التي تقام في دولة الإمارات، مستندا إلى رصيد من الخبرات في العديد من الحفلات بمصر والأردن المغرب وإندونيسيا وجنوب أفريقيا وموريتانيا وباكستان.

ويعد محمد طارق، من أهم المنشدين الشباب؛ لما يمتلكه من خبرة كبيرة ولغات عدة، حيث يقوم بالإنشاد بالعديد من اللغات منها الانجليزية والاندونيسية والأردية.

وأكمل: نأمل بتحويل نقابة الإنشاد الديني لنقابة مهنية، مؤكدا ريادة الإنشاد الديني في مصر ودور هذا الكيان كبير في مواجهة التطرف، ولايليق أن يكون الإنشاد الديني شعبة داخل نقابة المهن الموسيقية.

هنأ الشيخ محمود التهامي نقيب المنشدين، مؤسس مدرسة الإنشاد الديني المنشد الشاب محمد طارق لفوزه بجائزة منشد الشارقة.