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إدوارد يغازل جمهوره برفقة شيري عادل

السبت 14/ديسمبر/2019 - 06:44 م
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شيري عادل وادوارد
شيري عادل وادوارد
رباب مصطفي
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يتابع الفنان إدوارد، أحدث أخباره اليومية والفنية لدى جمهوره عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشر الفنان إدوارد، صورة له برفقة الفنانة شيري عادل على حسابه الشخصي "إنستجرام" وتفاعل معاها جمهورها، وتبادل النشطاء التعليقات على الصورة .

وظهر إدوارد ، مرتديا قميص أزرق غامق، ويرتدى بنطلون أزرق، واعتمد تسريحة شعر بسيطة، وظهرت الفنانة شيرى عادل، مرتدية بلوزة تحمل اللون الأسود، ذات أكمام طويلة، واعتمدت تسريحة شعر جذابة، وتركته ينسدل على كتفيها، وكانت تهتم بالاكسسورات حيث ارتدت سلسلة فضة رقيقة، ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب هادى وبسيط .

علق الفنان إدوارد:"مع صديقتي الغالية شيرى عادل" "تفاعل معاه عدد كبير من جمهوره، وتبادل النشطاء التعليقات على صورته .

شخصيه عميقه في مسلسل "حواديت الشانزلزية"

قال: "ادوارد شخصيتي في هذا المسلسل حواديت الشانزلزية تشبه شارلوك هولمز" اول مرة العب شخصية بالرسيان والتركيز ده، وأوضح ادوارد خلال الحلقة في برنامج كل يوم بتقديم الإعلامي وائل الابراشي، على قناة أون E ولأول مرة اقدم شخصية بهذا العمق واجتهادا كبيرا، لكي اخرج بدوري بهذا الشكل وكان ضعيفا في اللغة العربية وساعده الاعلامي طارق ابو السعود، على تخطي تلك العقبة موجها له الشكر خلال اللقاء .


يذكر أن مسلسل "حواديت الشانزليزيه" من تأليف أيمن سليم، ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل، ويشارك فى بطولة المسلسل، ‏إياد نصار، وإدوارد، ومي سليم، وانجي المقدم، وداليا مصطفى، وهاجر الشرنوبي، ومنه جلال، وعزوز عادل، وانتاج تامر ‏مرسي، بالإضافة إلى ضيوف الشرف عايدة رياض، وحمدي الوزير، وفريدة سيف النصر، وعارفة ‏عبد الرسول، وليلى عز العرب.


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