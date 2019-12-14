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بث مباشر| مشاهدة مباراة الهلال ضد الترجي التونسي اليوم Al-Hilal Riyadh - Esperance Sportive Tunis | Club World

السبت 14/ديسمبر/2019 - 05:13 م
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بوابة الفجر
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تجذب العاصمة القطرية "الدوحة" وتحديدًا ستاد "جاسم بن حمد" أنظار الجماهير العربية اليوم السبت، لمتابعة المواجهة النارية بين الهلال السعودي (بطل آسيا)، والترجي التونسي (بطل إفريقيا) ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 11 وحتي 21 ديسمبر الجاري.

شاهد بث مباشر kora star مباراة الهلال والترجي في كأس العالم:
متابعة البث المباشر لـ"الديربي العربي" بين الهلال والترجي في مونديال الأندية kooora 4 hd، وتنطلق أحداث المواجهة المرتقبة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة والأردن وفلسطين، والساعة الخامسة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والسادسة مساءًا بتوقيت أبوظبي، والساعة الثانية ظهرًا بالتوقيت ا لعالمي جرينتش.

متابعة بث مباشر مواجهة عربية بنكهة مونديالية بين الترجي والهلال السعودي (السبت) في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2019 – مشاهدة بث مباشر مباراة بطل آسيا × بطل إفريقيا في البطولة العالمية:
مشاهدة البث المباشر – مباراة الترجي التونسي ضد الهلال السعودي اليوم السبت 14 – 12 – 2019 في بطولة كأس العالم للأندية، حيث يتسلح الفريق التونسي بتفوقه التاريخي ضد الترجي، وسبق والتقي الفريقين في 5 مواجهات سابقة، فاز بطل تونس في مباراتين، وخسر مباراة،وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة بينهما.

متابعة بث مباشر cool kora مباريات كأس العالم للأندية اليوم السبت:
يمكنكم مشاهدة البث التليفزيوني لمباريات مونديال الأندية علي قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة الناقل الرسمي لمباريات البطولة، وتذاع مباراة الترجي ضد الهلال السعودي على قناة bein sports hd 1 بتعليق حفيظ دراجي، كما يمكن متابعة النقل المباشر للمباراة على قنوات الكاس الرياضية بتعليق أحمد الطيب، ويوفر موقعنا الفجر الرياضي روابط بث مباشر بجودة فائقة للمواجهة العربية المرتقبة اليوم على yalla shoot plus بدون تقطيع.

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