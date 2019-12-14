بث مباشر| مباراة الهلال السعودي والترجي الرياضي في كأس العالم للأندية متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS المفتوحة

يقدم لكم "الفجر الرياضي" خدمة البث المباشر لمباراة الهلال ضد الترجي، في قمة منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كاس العالم للأندية، في مباراة مرتقبة من كافة عشاق الكرة العربية، كورة لايف KORALIVE.





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لمشاهدة القمة النارية المنتظرة بين الهلال ضد الترجي ALhilal live stream، حيث يعول الهلال على قوته الهجومية المتمثلة في المهاجم الفرنسي جوميز، والبيروفي أندريه كاريلو، والسوري عمر خربين.





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كورة جول ALahly KORAGOAL، للاستمتاع بمباراة الهلال ضد الترجي، المقرر انطلاقها في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة مساءا بتوقيت الإمارات، والثالثة مساءًا بتوقيت تونس، والثانية مساءًا بتوقيت جرينتش.





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يلا شوت حصري YALLA SHOOT 7asry لمباراة الهلال ضد الترجي، ويبدو أن المباراة لن تكون سهلة على الزعيم السعودي، نظرًا لقوة منافسه الذي يمتلك العديد من العناصر المميزة.





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ويذكر ان الهلال تأهل إلى كأس العالم للأندية عقب تتويجه بدوري أبطال آسيا على حساب نظيره الياباني، بينما تأهل الترجي للدور ذاته بعد تحقيقه بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي.



