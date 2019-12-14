حساب المواطن يرد على مستفيد يريد تغيير الأيبان البنكي

رد حساب المواطن على مستفيد يريد تغيير الأيبان البنكي قائلا " بإمكانك تغيير الأيبان البنكي بشرط أن يكون باسم المتقدم بالطلب ويتم صرف الدعم في حال كنت مستحق على الايبان القديم إلى أن يتم التحقق من الجديد".

كيفية تغيير الأيبان البنكي؟





قال حساب المواطن إنه يمكن للمواطن السعودي تغيير الآيبان البنكي عن طريق البوابة الإلكترونية من خلال تسجيل الدخول، ثم الانتقال إلى تفاصيل الطلب، ثم اختيار بيانات الحساب البنكي.





وأكد حساب المواطن على أن الآيبان مرتبطًا باسم مقدم الطلب، ويتمّ صرف الدعم في حال كان الشخص مستحقًا للدعم على الآيبان القديم إلى أن يتم التحقق من الآيبان الجديد.