مواعيد مباريات اليوم السبت 14 / 12 / 2019.. مشاهدة مباراة الهلال ضد الترجي بث مباشر live HD





تنطلق العديد من المباريات الهامة اليوم السبت الموافق 14 / 12 / 2019، أبرزها مباراة ليفربول ضد واتفورد في الدوري الإنجليزي، والهلال ضد الترجي في كأس العالم للأندية، لذلك نقدم لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.





ويرصد لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:





مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم للأندية "الدور ربع النهائي"

أنطلقت مباريات اليوم في كأس العالم للأندية بمباراة الهلال السعودي ضد الترجي التونسي، في تمام 4:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.





مونتيري المكسيكي x السد القطري، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، و6:30 مساءا بتوقيت تونس، و5:30 بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 1.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ17"

أنطلقت مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي بمباراة ليفربول ضد واتفورد، في تمام 2:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، ومباريات شيفيلد يونايتد ضد أستون فيلا، وليستر سيتي ضد نوريتش سيتي، وتشيلسي ضد بورنموث، في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.





ساوثهامبتون x وست هام يونايتد، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، و6:30 مساءا بتوقيت تونس، و5:30 بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 2.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني "الجولة الـ17"

أنطلقت مباريات اليوم في الدوري الإسباني بمباراة غرناطه ضد ليفانتي، في تمام 2:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، ومباراة ريال سوسيداد ضد برشلونة، في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.





أتلتيكو مدريد x أوساسونا، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، و6:30 مساءا بتوقيت تونس، و5:30 بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 3.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي "الجولة الـ16"

نابولي x بارما، تقام المباراة في تمام 7:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 4.





جنوى x سامبدوريا، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 مساءًا بتوقيت الإمارات، و8:45 مساءا بتوقيت تونس، و7:45 بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 4 beIN SPORT.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني "الجولة الـ14"

أنطلقت مباريات اليوم في الدوري الألماني بمباراة ماينز ضد بروسيا دورتموند، ومباراة بايرن ميونيخ ضد فيرد بريمن، تقام المباراة في تمام 4:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي "الجولة الـ17"

ميتز x مارسيليا، تقام المباراة في تمام 6:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و8:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، و5:30 مساءا بتوقيت تونس، و4:30 بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 6 beIN SPORT.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ11"

الاتحاد x الفيصلي، تقام المباراة في تمام 6:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و8:45 مساءًا بتوقيت الإمارات، و5:45 مساءا بتوقيت تونس، و4:45 بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.



