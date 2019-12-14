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يلا شوت BARCA مشاهدة مباراة برشلونة وسوسيداد رابط kora live بث مباشر مباراة برشلونة كورة أونلاين kora online تابع لايف

السبت 14/ديسمبر/2019 - 05:02 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كورة أونلاين شاهد المباراة بين فريق برشلونة بقيادة مدربه ارنستو فالفيردي مع فريق ريال سوسيداد في المباراة التي ستقام اليوم السبت 14 ديسمبر GOAL KOORA ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الاسباني والذي يتصدره البارسا بفارق الأهداف فقط عن غريمه التقليدي فريق ريال مدريد BEIN MATSH.

تصريحات مدرب برشلونة قبل مواجهة سوسيداد YALA LIVE :-

كورة ستار أكد مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي اليوم الجمعة، أن فريقه سيركز على مواجهة ريال سوسيداد خارج أرضه غداً السبت رغم استضافة ريال مدريد منافسه التقليدي في الدوري الإسباني، الأربعاء المقبل YALA SHOOOT PLUS وقال فالفيردي في مؤتمر صحافي: "مباراة الغد ستكون صعبة حقاً، إنها أهم من لقاء ريال مدريد، واحدة من أصعب المباريات التي نخوضها خارج أرضنا، انتصرنا هناك في آخر موسمين، لكن قبل ذلك كنا نخسر هناك عاماً تلو الاخر KOORA STAR.

قائمة برشلونة لمباراة ريال سوسيداد BEIN MATSH :-

يلا كورة أعلن الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة قائمة فريقه لمواجهة ريال سوسيداد غدًا الأحد، وشهدت قائمة برشلونة عودة الثنائي سيميدو وجوردي ألبا بعد التعافي من الإصابة، فيما غاب البرازيلي أرثور بسبب الإصابة YALA KOORA.

وضمت قائمة برشلونة كلًا من :-

تير شتيجين - سيميدو - بيكيه - راكيتيتش - سيرجيو بوسكيتس - توديبر - سواريز - ليونيل ميسي - نيتو - لينجليت - أنطوان جريزمان - جوردي ألبا - ألينا - سيرجيو روبيرتو - فرانكي دي يونج - فيدال - أومتيتي - كارليس بيريز - أنسو فاتي.

كورة لايف ويضرب فريق برشلونة موعدا ناريا مع فريق ريال يوم الأربعاء المقبل على ملعب الكامب نو YALA SHOOOT PLUS ضمن منافسات الجولة العاشرة والتي قد أجلت في الفترة الماضية بسبب الحالات السياسية في مدينة كتالونيا خلال الأشهر الماضية GOAL KOORA.

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