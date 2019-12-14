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live| «يلا شوت» مشاهدة مباراة برشلونة وسوسييداد بث مباشر اليوم 14-12-2019 في الدوري الإسباني للمحترفين «هدف ميسي»

السبت 14/ديسمبر/2019 - 04:45 م
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بوابة الفجر
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رابط مشاهدة مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد بث مباشر كورة لايف kora live مساء اليوم السبت الموافق 14 ديسمبر 2019، على استاد أنويتا، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مبارايات الدوري الاسباني الممتاز.

موعد مباراة ليفربول واتفورد بث مباشر يلا شوت YALLA SHOOT والقنوات الناقلة لها:-
تقام مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد، على ملعب أنويتا، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت السعودية، والساعة السابعة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثالثة بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني:-
تُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات بطولة دوري

بث مباشر مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد اليوم يلا شوت yalla shoot
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