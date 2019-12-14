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5 حالات يحق للزوجة التسجيل في حساب المواطن
السبت 14/ديسمبر/2019 - 04:51 م
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ورد سؤال لبرنامج حساب المواطن عبر الصفحة الرسمية بتويتر مفاداه "اريد الاستقلال والاستفادة بدعم حساب المواطن انا وابنتي بدون الاشتراك مع الزوج؟"، وجاءت الإجابة على النحو التالي:
قال حساب المواطن إنه بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية ( المهجورة ، متزوجة من غير سعودي ،عائلة سجين ،عائلة فاقد الاهلية ، زوجها غائب ).
وطلب حساب المواطن من الزوجة الراغبة في التسجيل كفرد مستقل، ارفاق المستندات المطلوبة لاثبات الحالة.
وأوضح حساب لمواطن أنه في حالة لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم اضافتها كتابع مع رب الأسرة.
ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن، أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.
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