5 حالات يحق للزوجة التسجيل في حساب المواطن

ورد سؤال لبرنامج حساب المواطن عبر الصفحة الرسمية بتويتر مفاداه "اريد الاستقلال والاستفادة بدعم حساب المواطن انا وابنتي بدون الاشتراك مع الزوج؟"، وجاءت الإجابة على النحو التالي:





قال حساب المواطن إنه بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية ( المهجورة ، متزوجة من غير سعودي ،عائلة سجين ،عائلة فاقد الاهلية ، زوجها غائب ).





وطلب حساب المواطن من الزوجة الراغبة في التسجيل كفرد مستقل، ارفاق المستندات المطلوبة لاثبات الحالة.





وأوضح حساب لمواطن أنه في حالة لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم اضافتها كتابع مع رب الأسرة.



