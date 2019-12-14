رابط مشاهدة مباراة ريال سوسيداد وبرشلونة اليوم السبت 14-12-2019في الدوري الإسباني YALLS SHOOT PLUS

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تير شتيجن
سيرخي روبيرتو
– صامويل أومتيتي – لونجليه – فيربو
راكيتيتش – دي
يونج –بوسكيتس
ميسي – سواريز
- جريزمان
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