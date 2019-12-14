KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة أستون فيلا وشيفيلد يونايتد بث مباشر NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش أستون فيلا NOW

يواجه فريق شيفيلد يونايتد فى الخامسة مساء اليوم السبت، نظيره أستون فيلا على ملعب بارامال لين، ضمن مواجهات الأسبوع السابع عشر من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "بريمرليج".





ويحتل شيفيلد يونايتد المركز الثامن بترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 22 نقطة، بينما يقع أستون فيلا بالمركز الـ17 برصيد 15 نقطة.





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ويسعى أستون فيلا ، المحترف ضمن صفوفه تريزيجيه وأحمد المحمدى لاعبى المنتخب الوطنى، إلى الفوز بمباراة اليوم والابتعاد عن منطقة الهبوط حيث يحتل المركز السابع عشر بفارق الأهداف عن فريق ساوثهامبتون صاحب المركز الثامن عشر.





وكان آخر فوز لفريق استون فيلا بالدورى الإنجليزى فى الخامس والعشرين من نوفمبر أمام فريق نيوكاسل يونايتد، والتى انتهت بفوز الفيلاينز بثنائية نظيفة.





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