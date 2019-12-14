"رايح جاي على الرياض".. تعرف على تفاصيل حفل الهضبة بـ"المدل بيست"



وأعلن الهضبة عمرو دياب، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، عن مشاركته في فعاليات "المدل بيست" والذي يعد أكبر حدث موسيقي في العالم، وذلك يوم 21 من ديسمبر الجاري بالرياض.



ومن المفترض أن يقدم "الهضبة" عمرو دياب، حفل غنائي ضخم مساء اليوم السبت الموافق 14 ديسمبر وذلك على خشبة مسرح أبو بكر سالم في الرياض، ويعد هذا الحفل ثاني حفلات الهضبة بالرياض.



من جانبه روج المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه المملكه العربية السعودية، عن حفل الهضبة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي بنشره موعد وأماكن حجز تذاكر الحفلة.



في سياق آخر كشف تطبيق الأغاني "سبوتيفاي - Spotify" عن أكثر يوم تم الاستماع فيه إلي أغنية "يوم تلات" للهضبة عمرو دياب، من قبل جمهوره عبر التطبيق، وهو يوم الأحد.



الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أسامة الهندى، وجيتار شريف فهمى.



يعيش الفنان عمرو دياب، في حالة انتعاشة فنية هذه الأيام حيث يستعد لإحياء أكثر من حفل غنائي بالرياض.