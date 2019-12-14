Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحيفة أمريكية: حزب أوغلو الجديد يهدد أردوغان وشعبيته

السبت 14/ديسمبر/2019 - 04:43 م
Advertisements
أردوغان وأوغلو
أردوغان وأوغلو
الفجر
Advertisements

كشفت الصحيفة الأمريكية "نيويورك تايمز"، مساء اليوم السبت، عن قرب نهاية حقبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معللة هذه التوقعات بتراجع شعبيته إلى أدنى مستوى وخسارته الضخمة في الانتخابات البلدية السابقة، وتشكيل رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو، حزباً جديداً يستهدف جذب جماهير أردوغان المحافظين، الأمر الذي قد يلحق ضرراً كبيراً بفرص إعادة انتخابه للرئاسة.

ويمثل انفصال داود أوغلو عن الرئيس أردوغان، الذي كان في يوماً ما أقرب حليف له، تحدياً مباشراً ضد الرئيس التركي؛ حيث يتعهد أوغلو بالعودة إلى المبادئ والمثل العليا الأصلية لحزبهم القديم.

ووسط هتافات وصافرات حشد كبير من المؤيدين في قاعة احتفالات بالفندق في العاصمة التركية أنقرة، وكشف داود أوغلو النقاب عن حزب المستقبل، قائلاً: "المستقبل هو أمتنا، المستقبل هو مستقبل تركيا"، مطالباً أنصاره ألا يركزوا على آلام الانقسامات السابقة، بل على توحيد وتأمين الحقوق للجميع في المستقبل.

وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أن حليفاً ثانياً مقربا لأردوغان ووزيرا سابقا، هو علي باباجان، استقال أيضاً من حزب العدالة والتنمية، الذي يقوده أردوغان، ويستعد لإعلان حزبه الجديد في غضون أسابيع وفق أنصاره.

وبحسب ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، لن يهدد هذ الانشقاق أردوغان على الفور، لأنه جمع قوته الشخصية مع انتقال البلاد العام الماضي إلى نظام رئاسي مدة ولايته الحالية تمتد إلى 2023، ولكن هذه التحركات تمثل أول انشقاق رئيسي داخل الحزب الحاكم، ويمكن أن تقوض فرص أردوغان في الاحتفاظ بالسلطة.

وفي هذا السياق، قال علي بيرموجلو وهو أكاديمي وكاتب عمود له علاقات وثيقة بالحزب: "سوف يؤثرون سلباً على حزب الرئيس التركي، وقد يتسبب المنافسان في إعادة تنظيم التصويت المحافظ من يمين الوسط، والذي كان موالياً لأردوغان".

وتابع بيرموجلو: "كما سينضمون إلى مجموعة من أحزاب المعارضة، التي نجح تحالفها التكتيكي في هزيمة أنصار الرئيس التركي بخمس من أكبر مدن البلاد في الانتخابات المحلية في وقت سابق من هذا العام، بما في ذلك أنقرة وإسطنبول، وأعلن خصومه أن خسارة إسطنبول، مسقط رأس أردوغان وقاعدته السياسية، هي بداية نهاية هيمنته على السياسة التركية منذ 18 عاماً".

وتابعت الصحيفة: "لقد شهد أردوغان انخفاضاً في شعبيته إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات مع انهيار العملة والركود الاقتصادي، الذي ضرب تركيا قبل 18 شهراً من اختبار قيادته، وأظهر استطلاع للرأي أجري حديثاً انخفاض شعبيته إلى 33% من 41% في يوليو 2018، وهو المستوى الذي يضعه في كفاح؛ لتأمين أغلبية الأصوات اللازمة لإعادة انتخابه للرئاسة".

وأضافت: "لقد أعطى توغل الجيش التركي في سوريا في أكتوبر، والذي كان يحظى بشعبية أردوغان، دفعة مؤقتة في استطلاعات الرأي، لكن تقييماته انخفضت مرة أخرى؛ حيث عانى الأتراك من المصاعب الاقتصادية وزاد الاستياء من عدم المساواة الاقتصادية المتزايدة".

وأكد داود أوغلو، في إعلانه للحزب الجديد يوم أمس الجمعة، على رفضه للنظام الرئاسي المعمول به حالياً، داعياً للعودة إلى نظام برلماني وسيادة القانون وحرية التعبير.

Advertisements

أخبار تهمك

يلا شوت| live مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر محمد صلاح اليوم السبت 2019/12/14 الدوري الإنجليزي بلس

منذ حوالي 3 ساعات

«يلاشووت Mohmmed Salah» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش ليفربول

منذ ساعتين و 19 دقيقة

«يلاشوت bein المفتوحة» مشاهدة مباراة الهلال والترجي بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الهلال hd

منذ 33 دقيقة

«شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر رابط ماتش SALAH LIVERPOOL يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول YOUTUBE

منذ أقل من ساعتين

«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد بث مباشر beIN المفتوحة هدف ميسيI7SRY رابط ماتش برشلونة اليوم MESSI

منذ أقل من ساعتين

«يلا شوت بلس» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر KORA live كورة ستار II7SRY رابط ماتش ليفربول جودة متعددةsalah beIN

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر REDS LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش ليفربول جودة متعددة NOW

منذ ساعتين و 53 دقيقة

مشاهدة مباراة الهلال السعودي ضد الترجي التونسي بث مباشر Al Hilal SFC

منذ نصف ساعة

KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة ليفربول وواتفورد بث مباشر LIVERPOOL NOW كورة لايف SALAH MATCH رابط ماتش ليفربول NOW

منذ حوالي 3 ساعات

«نتيجة مباراة الهلال» مشاهدة مباراة الهلال والترجي بث مباشر kora star رابط ماتش الهلال الآن ksa المفتوحة

منذ 37 دقيقة

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول NOW جول SALAH

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يهدد كهربا بعقوبات مغلظة

منذ ساعتين

كول كورة LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول

منذ ساعة و نصف

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول NOW

منذ ساعة و نصف

رابط بي ان سبورت مشاهدة مباراة ليفربول ضد وواتفورد بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT مجانا بدون تقطيع هدف صلاح hd

منذ حوالي 3 ساعات

بي ان سبورت: مشاهدة مباراة الهلال والترجي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت plus رابط مباشر الهلال watch

منذ 39 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:24 م

مشاهدة مباراة الهلال السعودي ضد الترجي التونسي بث مباشر Al Hilal SFC

«نتيجة مباراة الهلال» مشاهدة مباراة الهلال والترجي بث مباشر kora star رابط ماتش الهلال الآن ksa المفتوحة

04:18 م

بي ان سبورت: مشاهدة مباراة الهلال والترجي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت plus رابط مباشر الهلال watch

04:16 م

يلا شوت| live مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر محمد صلاح اليوم السبت 2019/12/14 الدوري الإنجليزي بلس

01:49 م

«يلاشوت bein المفتوحة» مشاهدة مباراة الهلال والترجي بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الهلال hd

04:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status