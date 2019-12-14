'الكنام' يطمئن منظوريه بتواصل العمل بالإتفاقيات القطاعية

أفاد الصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام"، أنّه سيتم عقد جلسات للتشاور والتفاوض مع ممثلي نقابات مسدي الخدمات الصحية، وذلك قبل نهاية الفترة الانتقالية للاتفاقيات الموقعة بين الطرفين.





وأكد الصندوق في بلاغ له اليوم السبت، أن المسار التعاقدي الذي يجمعه مع مسدي الخدمات ومراجعة الاتفاقيات المبرمة، يتم من خلال التفاوض المباشر والحصري مع النقابة الممثلة لكل مهنة، طبقا للنصوص والتراتيب الجاري بها العمل.





كما جدّد في ذات البلاغ، إلتزامه بمبادئ وثوابت وأسس الشراكة مع مسدي الخدمات الصحية، من خلال حسن تنفيذ الاتفاقيات بما يضمن اسداء خدمات أفضل لفائدة المضمونين الاجتماعيين.





وطمأن منظوريه بتواصل العمل بالاتفاقيات القطاعية وفقا للاجراءات الجاري بها العمل، مجددا إلتزامه بضمان استمرارية العلاج طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.





ويأتي بلاغ الصندوق الوطني للتأمين على المرض اليوم، بعد أيام قليلة من اعلان تنسيقية نقابات المهن الطبية بالقطاع الخاص، تمسكها بعدم تجديد الاتفاقيات القطاعية مع "الكنام" إلا بعد تعديلها، مذكّرة بأن العلاقة التعاقدية بين مسدي الخدمات الطبية و"الكنام" ستنتهي في فيفري 2020.