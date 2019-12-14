الآن Live| بث مباشر برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الاسباني.. يلا شوت مباشر HD

مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد بث مباشر في الجولة 17 من الدوري الاسباني على ملعب أنويتا عقده نادي برشلونة والذي لم يقدم برشلونة فيه مباريات كبيرة كالعادة على هذا الملعب الصعب ملعب ريال سوسيداد، ويدخل برشلونة مباراة ريال سوسيداد في المركز الأول برصيد 34 نقطة متساويا مع ريال مدريد في النقاط وتكون الأفضلية لبرشلونة بفارق الأهداف.









مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد