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الآن Live| بث مباشر برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الاسباني.. يلا شوت مباشر HD

السبت 14/ديسمبر/2019 - 04:48 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد بث مباشر في الجولة 17 من الدوري الاسباني على ملعب أنويتا عقده نادي برشلونة والذي لم يقدم برشلونة فيه مباريات كبيرة كالعادة على هذا الملعب الصعب ملعب ريال سوسيداد، ويدخل برشلونة مباراة ريال سوسيداد في المركز الأول برصيد 34 نقطة متساويا مع ريال مدريد في النقاط وتكون الأفضلية لبرشلونة بفارق الأهداف.


مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد
بث مباشر مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الجولة 17 من الدوري الاسباني ” الليجا ” ويسعى برشلونة للفوز على ريال سوسيداد في مباراة اليوم ليصل لمباراة الكلاسيكو وهو في المركز الأول ويواصل مشوار الحفاظ على لقب الدوري الاسباني.
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