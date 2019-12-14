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إثيوبيا تقترض 3 مليارات دولار من البنك الدولى

السبت 14/ديسمبر/2019 - 04:42 م
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رئيس وزراء اثيوبيا
رئيس وزراء اثيوبيا
رويترز
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قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد،  إن إثيوبيا ستحصل على ثلاثة مليارات دولار من البنك الدولي لتدعيم إصلاحات في اقتصادها الخاضع تقليديا لسيطرة الدولة.


كان صندوق النقد الدولي قال قبل يومين إنه توصل إلى اتفاق أولي على حزمة تمويل مدتها ثلاث سنوات بقيمة 2.9 مليار دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية في إثيوبيا.


وأضاف" ابي" خلال تدوينة له عبر موقع تويتر، أن شركاء التنمية تعهدوا بأكثر من ثلاثة مليارات دولار بالإضافة إلى التمويل المقدم من صندوق النقد والبنك الدوليين.

وأضاف أن الأموال سَتُوجه إلى إصلاحات هيكلية وقطاعية تستهدف الاقتصاد الكلي.

وتابع يقول ”يؤكد هذا مجددا الشراكة القائمة بين الحكومة والمانحين لتحويل إثيوبيا إلى بلد يعمه الرخاء والسلام.“

كان آبي تعهد بفتح الاقتصاد أمام الاستثمار الخاص عندما تولى رئاسة الوزراء في 2018، مستهدفا تحديث قطاعي البنوك والاتصالات والمساعدة في توفير فرص العمل لسكان إثيوبيا الذين يتجاوز عددهم 105 ملايين نسمة.

 

 

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قروض اثيوبيا رئيس وزراء اثيوبيا تقترض البنك الدولى إثيوبيا

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