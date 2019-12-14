ثنائية صلاح تقود ليفربول للفوز على واتفورد في البريميرليج

نجح فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح في تحقيق الفوز على فريق واتفورد بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الانفيلد ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





أهداف مباراة ليفربول ضد واتفورد :-

وسجل محمد صلاح هدف فريق ليفربول الأول في الدقيقة 38 قبل نهاية الشوط الأول من المباراة، وعزز صلاح النتيجة بالهدف الثاني للريدز في الدقيقة 90 قبل نهاية اللقاء بشكل رائع بعد تمريرة من البلجيكي ديفوك اوريجي.





إصابة نجم ليفربول ضد واتفورد :-

وتعرض اللاعب الهولندي فينالدوم للإصابة في المباراة حيث خرج في الشوط الثاني عم اثرها، وشارك اللاعب الاسكتلندي روبرتسون بدلا منه، ويستعد ليفربول للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية خلال الأيام المقبلة في قطر.





ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة وبفارق 11 نقطة عن فريق ليستر سيتي والذي سيلتقي بعد قليل مع فريق نوريتش سيتي على ملعب الكينج باور في إطار نفس الجولة.





وستكون قمة هذة الجولة غدا بين فريق مانشستر سيتي وفريق أرسنال في المباراة التي ستقام على ملعب الإمارات، بينما يواجه فريق مانشستر يونايتد نظيره فريق إيفرتون على ملعب الأولدترافورد في مدينة مانشستر.