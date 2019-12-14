عمر طلعت زكريا : "وحشتنا أوي يا أبويا.. الحياة من غيرك مالهاش طعم"

أعرب الفنان عمر طلعت زكريا، عن اشتياقه الشديد لوالده الراحل الفنان طلعت زكريا، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



حيث نشر عمر صورة أرشيفية له برفقة والده الراحل الفنان طلعت زكريا، وعلق عليها قائلاً :" ٦٦ يوم على فراقك يا طيب الذكر، ربنا يرحمك يا حبيبي ويجعلك مبسوط في مكانك، وحشتنا أوي يا أبويا، الحياة من غيرك ملهاش طعم اليوم بيعدي بعدك سنة مفيش أمان خلاص، ربنا يصبرنا ويهون علينا فراقك عمرنا م هننساك وهندعيلك دايما يا حبيبي"، وتوالت عليه التعليقات بالدعاء لوالده الراحل بالرحمة والمغفرة.



يُشار أن الفنان الراحل طلعت زكريا من مواليد محافظة الإسكندرية عام 1960، وتزوج مرتين الأولى من سيدة خارج الوسط الفني وهي أم نجليه إيمي وعمر، و الثانية من شيرين المنزلاوي، والدة الفنانة هنا الزاهد واستمر زواجه منها لمدة 10 سنوات ثم انفصل عنها دون إبداء أسباب الانفصال، ورحل طلعت عن عالمنا فى يوم الثلاثاء الثامن من أكتوبر، بعد صراع طويل مع المرض.





جدير بالذكر أنَّ آخر أعمال الفنان الراحل طلعت زكريا الدرامية مشاركته في مسلسل "الزيبق" مع الفنان كريم عبد العزيز وشريف منير، الذى عرض في السباق الرمضانى لعام 2017.



