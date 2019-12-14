أعلنت وزارة التعليم العالي، في بلاغ لها، عن فتح باب الترشح لجائزة "الصادق بالسرور" للتميّز في الطب والعلوم الصحية لسنة 2020.

وذكرت الوزارة أنّ المسابقة، ترمي الى تحفيز التميز من خلال دعم الابتكار في أعمال البحث والتطوير ونقل المعرفة في تونس، بالإضافة الى تطوير التكوين لطلبة الطب والعلوم الصحية.





وتندرج هذه المسابقة، في إطار التعاون بين الادارة العامة للتعاون الدولي بالوزارة وجامعة مونريال الكندية، ومؤسسة الصادق بالسرور الناشطة في الطب العائلي وتمويل مشاريع البحثية المشتركة بين تونس وكندا.

وتستهدف المسابقة الأساتذة الباحثين التونسيين في مجال الطب والعلوم الصحية، والذين يمارسون مهنهم في تونس وتتسّم أعمالهم بالتميّز، على أن يكون اخر اجل لتقديم الترشحات يوم 28 فيفري 2020.

وسيتم في اطار المسابقة، إسناد جائزتين ماليتين تبلغ قيمة كل واحدة منهما 5 الاف دولار كندي، أي ما يعادل 10 ألاف دينار تونسي، وذلك خلال حفل يقام في تونس.