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نيرمين ماهر تغازل جمهورها بإطلالة "سيلفي"

السبت 14/ديسمبر/2019 - 06:20 م
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نيرمين ماهر
نيرمين ماهر
نادين نجدي
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نشرت الفنانة نرمين ماهر، صورة جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع تداول الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وعلقت على الصورة بوضع رمز بابا نويل.

والتقطت الصورة بطريقة السيلفي، وتفاعل الجمهور على الصورة وحصلت على الكثير من الإعجابات، وعلق الجمهور قائلاً: "منورة يا نجمة"، وقال آخر "حبي أنا"، وكتب آخر:"منورة يا بنت إسكندرية" .

يذكر أن آخر مسلسل لماهر "فكرة بمليون جنيه"، تدور أحداثه حول عائلة مصباح لديه أسرة مكونة من شاب يدعى علاء متزوج ، وفتاة تدعى شيماء، وطفل صغير متعدد المواهب غنائيا وتمثيليا اسمه أحمد ويشاركه في حياته الأسرية زوجته ميرفت.

قامت نرمين ماهر بتجسيد دور فتاة شعبية تدعى عبلة، وهي شخصية كوميدية،وكان هذا الدور يختلف عن باقي الأدوار التي قامت بعملها، وأعجب الجمهور كثيراً بهذا الدور،وتركت بصمة في قلوبهم وعقولهم.

شاركت أيضاً في هذا العام بمسلسل أخر وهو مسلسل دفعة القاهرة وهو مسلسل دراما مصري كويتي يتناول قصة مجموعة من الطلاب الكويتيين الذين يدرسون فترة الجامعة بالقاهرة ويعكس المسلسل مشكلاتهم في تلك الفترة، كما يتناول تلك الفترة الشبابية بمشكلاتها العاطفية والنفسية.
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