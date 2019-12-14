نتيجة مباراة الترجي ضد الهلال السعودي| Live بث مباشر الهلال والترجي في ربع نهائي كأس العالم للأندية.. يلا شوت Tube

مشاهدة مباراة الهلال والترجي بث مباشر في كأس العالم للأندية والدور ربع النهائي، والمتأهل سيضمن اللعب على المركز الثالث والرابع على الأقل في بطولة كأس العالم للأندية الأبطال، وينتظر العالم العربي وجبة كروية دسمة بين الهلال والترجي على المستوى العالمي والقمة العربية العالمية بين بطل آسيا وبطل أفريقيا الهلال والترجي.





مشاهدة مباراة الهلال والترجي

بث مباشر مباراة الهلال والترجي في بطولة كأس العالم للأندية الأبطال، ويلتقي الهلال السعودي والترجي التونسي في كأس العالم لأول مرة كأبطال للقارة ويُقدم لكم البث المباشر من شبكة قنوات بي ان سبورت.





بطاقة مباراة الهلال والترجي البطولة كأس العالم للأندية | الدور الثاني موعد المباراة 14-12-2019 توقيت المباراة 4:00 مساءاً بتوقيت مصر القناة الناقله بي ان سبورت 1 ملعب المباراة استاد جاسم بن حمد









بطاقة مباراة الهلال والترجي

البطولة كأس العالم للأندية | الدور الثاني

موعد المباراة 14-12-2019

توقيت المباراة 4:00 مساءاً بتوقيت مصر

القناة الناقله بي ان سبورت 1

ملعب المباراة استاد جاسم بن حمد

بث مباشر

بث مباشر مباراة الهلال والترجي في كأس العالم للأندية والمباراة التي لا تقبل القسمة ولا التعادل فلابد من وجود فائز بالمباراة، ويُقدم لكم البث عن طريق يلا شوت الناقل لمباراة الهلال والترجي وبطولة كأسش العالم للأندية وفي حالة انقطاع البث المباشر يمنكم اعادة تحديث الصفحة وسيعود البث المباشر للعمل مرة أخرى أو متابعة مباراة الهلال والترجي على القناة الثانية:



