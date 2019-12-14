مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

يخوض فريق برشلونة مواجهة قوية اليوم السبت، أمام مضيفه فريق ريال سوسيداد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري الإسباني الممتاز، وستقام المواجهة المرتقبة على ستاد "أنويتا".





برشلونة يدخل مباراة اليوم متربعًا على قمة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة متفوقا بفارق الأهداف عن فريق ريال مدريد ويحاول اقتناص 3 نقاط جديدة لتأمين صدارة الليجا، بينما يحتل فريق ريال سوسيداد المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 27 نقطة.

وتقام مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة والدوحة، وذلك اليوم السبت 14 – 12-





2019، حيث يعاني الفريق الكتالوني من غياب اثنين من لاعبيه الاساسيين هم آرثر ميلو، والفرنسي عثمان ديمبلي، ولكن يمتلك الفريق البدائل الجاهزة لخوض اللقاء.

ومن المتوقع أن يبدأ





يحتل برشلونة صدارة ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 34 نقطة بفارق الأهداف عن ريال مدريد الوصيف، بعد أن لعب 15 مباراة فاز في 11 مباراة وتعادل في مباراة واحدة وخسر 3 مباريات، بينما يقع ريال سوسيداد بالمركز الـرابع برصيد 27 نقطة.





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كشفت تقارير صحفية أن الكرواتى إيفان راكيتيتش قرر عدم الرحيل عن صفوف برشلونة الإسبانى فى فترة الانتقالات الشتوية خلال يناير المقبل.



