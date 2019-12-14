عاجل.. مناصرون "حركة أمل وحزب الله" يحاولون اقتحام ساحة الشهداء في بيروت

ذكرت مراسلة لفضائية سكاي نيوز بالعربية، اليوم السبت، في نبأ عاجل، أن مناصرون من حركة أمل وحزب الله يحاولون اقتحام ساحة الشهداء وسط بيروت، وقوى الأمن اللبنانية تتصدى لهم.

وقام المناصرون بإشعال النيران بالإطارات المطاطية، ويرمون بها باتجاه القوى الأمنية وسط بيروت.

وكان مناصرون لحزب الله وحركة أمل ، يهتفون أمس الجمعة، ضد الثورة بإشعال لافتات إعلانية على الطريق المؤدية من بشارة الخوري الى وسط بيروت.





وحاولوا الدخول إلى الخيم وسط بيروت هاتفين "شيعة شيعة"، إلا أن عناصر من شرطة مكافحة الشغب منعتهم والجيش حضر فانكفأوا نحو الخندق الغميق وزقاق البلاط، ليعودوا مجددا ويرمون يرمون الحجارة على عناصر الامن الداخلي قرب جسر الرينغ، وسط كر وفر بينهم وعناصر مكافحة الشغب، التي اطلقت القنابل المسيلة للدموع وتطاردهم وتبعدهم الى خلف جسر الرينغ.



