KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة برشلونة وريال سوسيداد بث مباشر NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش برشلونة NOW









يحل فريق برشلونة ضيفاً ثقيلاً على مضيفه ريال سوسيداد في تمام الخامسة مساء اليوم السبت بملعب أنويتا ، ضمن مواجهات الأسبوع السابع عشر من عمر مسابقة الدوري الاسباني الممتاز "الليجا" .













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ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري الاسباني برصيد 34 نقطة بفارق الأهداف عن ريال مدريد الوصيف بفارق الأهداف ،بعد ان لعب 15 مباراة فاز في 11 مباراة وتعادل في مباراة واحدة وخسر 3 مباريات ، بينما يقع ريال سوسيداد بالمركز الـرابع برصيد 27 نقطة.

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كشفت تقارير صحفية أن الكرواتى إيفان راكيتيتش قرر عدم الرحيل عن صفوف برشلونة الإسبانى فى فترة الانتقالات الشتوية خلال يناير المقبل.

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن راكيتيتش سوف يستمر مع برشلونة على الأقل حتى نهاية الموسم بعد أن كانت لديه بعض الشكوك فى الأشهر الاخيرة حول الرحيل.













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وكان برشلونة قد تأهل إلى دور ال16 بدوري ابطال أوروبا بعد أن تصدر ترتيب المجموعة السادسة برصيد 14 نقطة ، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في مباراتين ولم يتلق أي هزائم.













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