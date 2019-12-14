رئيس جامعة الفيوم في حفل افتتاح مسرح شباب العالم  

حضر الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم حفل افتتاح مسرح شباب العالم بدعوة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبحضور الوزراء ورؤساء الجامعات المصرية، بقاعة المؤتمرات الرئيسية بمدينة شرم الشيخ.



وصرح الدكتور أحمد جابر شديد أنه تم خلال حفل الافتتاح عرض نماذج فنية مبهرة لبعض شباب العالم إضافة إلى فقرة لأبطال التحدي من ذوي القدرات الخاصة وتقديم مسرحية المحاكمة التي تناولت مآسي وآلام الأطفال نتيجة الحروب في البلدان المختلفة.



وأضاف أنه عقب الجلسة الافتتاحية للمنتدى تم عقد مأدبة عشاء بدعوة كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.



الجدير بالذكر أن مسرح شباب العالم يُقام للعام الثاني على التوالي ضمن فعاليات منتدى شباب العالم الذي ينطلق بنسخته الثالثة على أرض السلام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الفترة من 14 وحتى 17 ديسمبر 2019، ليكون المسرح محورًا يجمع بين مختلف الفنون والثقافات وألوان الإبداع ومنصة للموهوبين لاستعراض مواهبهم وإبداعاتهم أمام شباب العالم.



