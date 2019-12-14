شاهد.. فيفي عبده تشعل "إنستجرام" بإطلالتها الجديدة

تشارك الفنانة فيفي عبده، أحدث اخبارها اليومية والفنية لدى جمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



حيث نشرت فيفي عبده، على حسابها الشخصي "إنستجرام"، وتفاعل معاها جمهورها، وتبادل النشطاء التعليقات على الصورة .



وظهر"عبده"، مرتدية فستانا باللون الذهبى لامع، مكشوف الصدر، ذات أكمام طويلة، واهتمت بالأكسسورات حيث ارتدت خاتم لونه لبني فاتح، وحلق فى أذنيها، واعتمد تسريحة شعر جذابة وتركته ينسدل علي كتفيها، ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب هادى وبسيط يتناسب مع فستانها .



يذكر أن آخر أعمال الفنانة فيفي عبده ، مسلسل "ممكلة الغجر" وشارك عدد من نجوم الفن فى بطولته منهم حرية فرغلى، حازم سمير، سامح الصريطي، سناء شافع، ميار الغيطي، احمد كرارة، عزة مجاهد، آخراج عبد العزيز حشاد وتأليف محمد الغيطي، حيث تدور أحداث المسلسل حول بنت تدعى "ياسمينا" تعيش في وسط الغجر، ولكنها تعارض على العيش معهم وعلى تقاليدهم وعاداتهم وتتزوج من شاب يدعى "رؤف" وتهرب معه، وتصاب بحادثة أدت إلى فقدان وعيها .