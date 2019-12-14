Advertisements
Advertisements
Advertisements

شاهد.. فيفي عبده تشعل "إنستجرام" بإطلالتها الجديدة

السبت 14/ديسمبر/2019 - 05:48 م
Advertisements
فيفي عبده
فيفي عبده
رباب مصطفي
Advertisements
تشارك الفنانة فيفي عبده، أحدث اخبارها اليومية والفنية لدى جمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشرت فيفي عبده، على حسابها الشخصي "إنستجرام"، وتفاعل معاها جمهورها، وتبادل النشطاء التعليقات على الصورة .

وظهر"عبده"، مرتدية فستانا باللون الذهبى لامع، مكشوف الصدر، ذات أكمام طويلة، واهتمت بالأكسسورات حيث ارتدت خاتم لونه لبني فاتح، وحلق فى أذنيها، واعتمد تسريحة شعر جذابة وتركته ينسدل علي كتفيها، ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب هادى وبسيط يتناسب مع فستانها .

يذكر أن آخر أعمال الفنانة فيفي عبده ، مسلسل "ممكلة الغجر" وشارك عدد من نجوم الفن فى بطولته منهم حرية فرغلى، حازم سمير، سامح الصريطي، سناء شافع، ميار الغيطي، احمد كرارة، عزة مجاهد، آخراج عبد العزيز حشاد وتأليف محمد الغيطي، حيث تدور أحداث المسلسل حول بنت تدعى "ياسمينا" تعيش في وسط الغجر، ولكنها تعارض على العيش معهم وعلى تقاليدهم وعاداتهم وتتزوج من شاب يدعى "رؤف" وتهرب معه، وتصاب بحادثة أدت إلى فقدان وعيها .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما خبار الفن الفجر الفني أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم

أخبار تهمك

«يلا شوت بلس» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر KORA live كورة ستار II7SRY رابط ماتش ليفربول جودة متعددةsalah beIN

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يهدد كهربا بعقوبات مغلظة

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول liverpool وواتفورد قنوات مفتوحة تعلن بث مباراة ليفربول مجاناً.. رابط ليفربول صلاح بث مباشر SALAH

منذ حوالي 9 ساعات

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول NOW

منذ حوالي 3 ساعات

KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة ليفربول وواتفورد بث مباشر LIVERPOOL NOW كورة لايف SALAH MATCH رابط ماتش ليفربول NOW

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة الهلال السعودي ضد الترجي التونسي بث مباشر Al Hilal SFC

منذ ساعتين

«يلاشووت Mohmmed Salah» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

«نتيجة مباراة الهلال» مشاهدة مباراة الهلال والترجي بث مباشر kora star رابط ماتش الهلال الآن ksa المفتوحة

منذ ساعتين و 10 دقيقة

بي ان سبورت: مشاهدة مباراة الهلال والترجي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت plus رابط مباشر الهلال watch

منذ ساعتين و 12 دقيقة

«شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر رابط ماتش SALAH LIVERPOOL يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول YOUTUBE

منذ حوالي 3 ساعات

«يلاشوت bein المفتوحة» مشاهدة مباراة الهلال والترجي بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الهلال hd

منذ ساعتين و 6 دقيقة

«يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر REDS LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش ليفربول جودة متعددة NOW

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت| live مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر محمد صلاح اليوم السبت 2019/12/14 الدوري الإنجليزي بلس

منذ حوالي 5 ساعات

رابط بي ان سبورت مشاهدة مباراة ليفربول ضد وواتفورد بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT مجانا بدون تقطيع هدف صلاح hd

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول NOW جول SALAH

منذ حوالي 3 ساعات

«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد بث مباشر beIN المفتوحة هدف ميسيI7SRY رابط ماتش برشلونة اليوم MESSI

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

بعد 24 ساعة من حادث محطة مصر.. فيفي عبده ترقص بالأسود (فيديو)

حورية فرغلي وحازم سمير يستأنفان تصوير مسلسل "ياسمينا"

أبطال "ياسمينا" يتجهون للبنان لتصوير المشاهد الخارجية

وائل الفشني ينتهي من تسجيل تتر مسلسل "ياسمينا"

طرح البرومو الأول لمسلسل "ياسمينا" (فيديو)

فيفي عبده تستكمل تصوير "ياسمينا" بعد تماثلها للشفاء

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:24 م

مشاهدة مباراة الهلال السعودي ضد الترجي التونسي بث مباشر Al Hilal SFC

«نتيجة مباراة الهلال» مشاهدة مباراة الهلال والترجي بث مباشر kora star رابط ماتش الهلال الآن ksa المفتوحة

04:18 م

يلا شوت| live مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر محمد صلاح اليوم السبت 2019/12/14 الدوري الإنجليزي بلس

01:49 م

بي ان سبورت: مشاهدة مباراة الهلال والترجي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت plus رابط مباشر الهلال watch

04:16 م

«يلاشوت bein المفتوحة» مشاهدة مباراة الهلال والترجي بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الهلال hd

04:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status