مطران طنطا للروم الأرثوذكس يترأس القداس الإلهي بكنيسة جيورجيوس (صور)

ترأس المطران نيقولا أنطونيو، المتحدث الرسمي باسم بطريركية الإسكندرية وسائر افريقيا للروم الأرثوذكس، ومطران طنطا، اليوم السبت، القداس الالهي من كنيسة القديس جيورجيوس بطنطا.





جاء ذلك إحتفالًا بمناسبة تذكار عيد نياحة ( رحيل) القديس إسبيريدون العجائبي أسقُف تريميثوس.





وبدأ القداس الإلهي بمشاركة الأرشمندريت نقولا فانوس راعى الكنيسة، بطقس صلاة رفع بخور باكر.





وتخلل القداس الالهي باقات من الترانيم والتراتيل الروحية بقيادة خورس من شمامسة كنيسة الإسكندرية وسائر افريقيا للروم الأرثوذكس، ثم تم زفة وتبريك ايقونة القديس إسبيريدون والتي تم وزيعها على المصلين.





ولد القديس اسبيريدون وعاش في جزيرة قبرص، واحترف رعاية الأغنام وكان على جانب كبير من البساطة ونقاوة القلب، وكان مُحِبًّا لله، نما في حياة الفضيلة، محبةً للقريب ووداعةً كل من أتى إليه زائرًا كان يستقبله، وكأنه المسيح نفسه.





أختير أسقفاُ خلفاُ لتريميثوس، أسقف المدين الصغيرة القريبة من السلامية في قبرص.





اشترك هذا القديس في المجمع المسكوني الأول الذي انعقد في مدينة نيقية، سنة 325م.



