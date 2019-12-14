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مطران طنطا للروم الأرثوذكس يترأس القداس الإلهي بكنيسة جيورجيوس (صور)

السبت 14/ديسمبر/2019 - 04:20 م
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بوابة الفجر
حازم رفعت
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ترأس المطران نيقولا أنطونيو، المتحدث الرسمي باسم بطريركية الإسكندرية وسائر افريقيا للروم الأرثوذكس، ومطران طنطا، اليوم السبت، القداس الالهي من كنيسة القديس جيورجيوس بطنطا.

جاء ذلك إحتفالًا بمناسبة تذكار عيد نياحة ( رحيل) القديس إسبيريدون العجائبي أسقُف تريميثوس.

وبدأ القداس الإلهي بمشاركة الأرشمندريت نقولا فانوس راعى الكنيسة، بطقس صلاة رفع بخور باكر.

وتخلل القداس الالهي باقات من الترانيم والتراتيل الروحية بقيادة خورس من شمامسة كنيسة الإسكندرية وسائر افريقيا للروم الأرثوذكس، ثم تم زفة وتبريك ايقونة القديس إسبيريدون والتي تم وزيعها على المصلين. 

ولد القديس اسبيريدون وعاش في جزيرة قبرص، واحترف رعاية الأغنام وكان على جانب كبير من البساطة ونقاوة القلب، وكان مُحِبًّا لله، نما في حياة الفضيلة، محبةً للقريب ووداعةً كل من أتى إليه زائرًا كان يستقبله، وكأنه المسيح نفسه.

أختير أسقفاُ خلفاُ لتريميثوس، أسقف المدين الصغيرة القريبة من السلامية في قبرص.

اشترك هذا القديس في المجمع المسكوني الأول الذي انعقد في مدينة نيقية، سنة 325م.

وبحسب كتاب تاريخ الكنسي (السنكسار)، رحل هذا الاسقف الجليل في اليوم الثاني عشر من شهر كانون الأول من السنة الميلادية 348 عن عمر قد بلغ ثمانية وسبعين عامًا.
مطران طنطا للروم الأرثوذكس يترأس القداس الإلهي بكنيسة جيورجيوس (صور)
مطران طنطا للروم الأرثوذكس يترأس القداس الإلهي بكنيسة جيورجيوس (صور)
مطران طنطا للروم الأرثوذكس يترأس القداس الإلهي بكنيسة جيورجيوس (صور)
مطران طنطا للروم الأرثوذكس يترأس القداس الإلهي بكنيسة جيورجيوس (صور)
مطران طنطا للروم الأرثوذكس يترأس القداس الإلهي بكنيسة جيورجيوس (صور)
مطران طنطا للروم الأرثوذكس يترأس القداس الإلهي بكنيسة جيورجيوس (صور)
مطران طنطا للروم الأرثوذكس يترأس القداس الإلهي بكنيسة جيورجيوس (صور)
مطران طنطا للروم الأرثوذكس يترأس القداس الإلهي بكنيسة جيورجيوس (صور)
مطران طنطا للروم الأرثوذكس يترأس القداس الإلهي بكنيسة جيورجيوس (صور)
مطران طنطا للروم الأرثوذكس يترأس القداس الإلهي بكنيسة جيورجيوس (صور)
مطران طنطا للروم الأرثوذكس يترأس القداس الإلهي بكنيسة جيورجيوس (صور)
مطران طنطا للروم الأرثوذكس يترأس القداس الإلهي بكنيسة جيورجيوس (صور)
مطران طنطا للروم الأرثوذكس يترأس القداس الإلهي بكنيسة جيورجيوس (صور)
مطران طنطا للروم الأرثوذكس يترأس القداس الإلهي بكنيسة جيورجيوس (صور)
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الكلمات المفتاحية

المجمع المسكوني القديس إسبيريدون الروم الأرثوذكس

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