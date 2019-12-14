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شاهد.. بكاء عمرو أديب يبكي على الهواء بعد عرض صورة شريف السقا

السبت 14/ديسمبر/2019 - 04:12 م
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شريف السقا
شريف السقا
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فاجأ الإعلامي عمرو أديب، متابعي برنامجه "الحكاية"، المذاع عبر "mbc"، بالبكاء الشديد، في أو حلقات البرنامج، بعد وفاة مخرجه شريف السقا.

"الحكاية" ينعى شريف السقا

وبدأت الحلقة، بإهداء من أسرة البرنامج، إلى المخرج شريف السقا، والذي رحل عن عالمنا، إثر حادث سير أليم.

صورة شريف السقا

وضعت صورة الراحل شريف السقا، في إطار أسود، كُتب فيها تاريخي ميلاده  ووفاته، بجانب موسيقى تصويرية حزينة، أبكت عمرو أديب.

شريف السقا يبكي أديب

وكشف عمرو أديب، عن اتفاق أسرة البرنامج، على وضع صورة، شريف السقا، أول البرنامج، وقال: "بس مكنتش متخيل إنها هتعمل فيّ كده، يبقى التأثير كده، ودايمًا يعلمونا إن مفيش مذيع يعيط على الهواء".

من أخبر أديب بوفاة شريف السقا؟

وأضاف: " أخبروني بوفاة شريف السقا، في الـ9 مساء، عن طريق أحد زملاء متابعًا: "علمت بعدها من معارف آخرين أنه توفي في حادثة سيارة على طريق النصر".


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