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"السيسي" يصدر توجيها عاجلا بشأن مدينة شرم الشيخ (فيديو)

السبت 14/ديسمبر/2019 - 04:17 م
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عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
رقية جمال
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قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن مدينة شرم الشيخ مدينة عصرية جميلة نظيفة خضراء، والرئيس عبد الفتاح السيسي وجه اليوم على هامش تفقده جامعة الملك سلمان، أن تصبح مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء، مشددًا على أننا نسير على الخط الصحيح بشهادة الجميع، وهناك وفود أجنبية أثنوا على المدينة.

وأوضح "فودة"، خلال حواره مع مراسلة "قناة مصر الأولى"، اليوم السبت، أن إقامة منتدى شباب العالم أيام تاريخية بالنسبة لنا، موضحًا أن أهم ما في فاعليات المنتدى الحوار حول الذكاء الاصطناعي، مناشدًا جميع المصريين بمتابعة هذه الفاعليات على الهواء مباشرة.

وتابع محافظ جنوب سيناء، أننا مطالبين بأن نكون جاهزين باستمرار لاستضافة المؤتمرات والمنتديات، وهذا يمثل عبء كبير علينا، معقبًا: "كل مرة هتيجي شرم الشيخ هتلاقي فيه جديد، بيطلب مننا استضافة مؤتمرات في أي وقت"، منوهًا إلى أنه طالب بعقد جميع المؤتمرات العالمية وليس المحلية بمدينة شرم الشيخ، مشددًا على أن سياحة المؤتمرات تحقق مردود اقتصادي جيد.
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الكلمات المفتاحية

مصر عبدالفتاح السيسي شرم الشيخ جامعة الملك سلمان المصري لحقوق المرأة

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