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«kora on line» مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش برشلونة PLUS بدون تقطيع NOW

السبت 14/ديسمبر/2019 - 04:12 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يحل فريق برشلونة ضيفاً ثقيلاً على مضيفه ريال سوسيداد فى تمام الخامسة مساء اليوم السبت بملعب أنويتا، ضمن مواجهات الأسبوع السابع عشر من عمر مسابقة الدورى الإسبانى الممتاز "الليجا".

يحتل برشلونة صدارة ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 34 نقطة بفارق الأهداف عن ريال مدريد الوصيف، بعد أن لعب 15 مباراة فاز في 11 مباراة وتعادل في مباراة واحدة وخسر 3 مباريات، بينما يقع ريال سوسيداد بالمركز الـرابع برصيد 27 نقطة.

لمشاهدة مباراة ريال سوسيداد ضد برشلونة بث مباشر في الدوري الاسباني عبر الفجر الرياضي

كشفت تقارير صحفية أن الكرواتى إيفان راكيتيتش قرر عدم الرحيل عن صفوف برشلونة الإسبانى فى فترة الانتقالات الشتوية خلال يناير المقبل.

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن راكيتيتش سوف يستمر مع برشلونة على الأقل حتى نهاية الموسم بعد أن كانت لديه بعض الشكوك فى الأشهر الاخيرة حول الرحيل.


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يخوض فريق برشلونة مواجهة قوية اليوم السبت، أمام مضيفه فريق ريال سوسيداد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري الإسباني الممتاز، وستقام المواجهة المرتقبة على ستاد "أنويتا".

برشلونة يدخل مباراة اليوم متربعًا على قمة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة متفوقا بفارق الأهداف عن فريق ريال مدريد ويحاول اقتناص 3 نقاط جديدة لتأمين صدارة الليجا، بينما يحتل فريق ريال سوسيداد المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 27 نقطة.
 
وتقام مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة والدوحة، وذلك اليوم السبت 14 – 12-

2019، حيث يعاني الفريق الكتالوني من غياب اثنين من لاعبيه الاساسيين هم آرثر ميلو، والفرنسي عثمان ديمبلي، ولكن يمتلك الفريق البدائل الجاهزة لخوض اللقاء.
ومن المتوقع أن يبدأ

برشلونة مباراته ضد ريال سوسيداد اليوم بتشكيل متوقع يتكون من :
 
حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن
خط الدفاع: سيرخي روبيرتو – صامويل أومتيتي – كليمون لونجليه – جونيور فيربو
خط الوسط: إيفان راكيتيتش – سيرجيو بوسكيتس – فرانكي دي يونج
خط الهجوم: ليونيل ميسي – لويس سواريز – أنطوان جريزمان.
علي الجانب الآخر من المتوقع أن يبدأ

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