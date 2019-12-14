هبة مجدي تشكر جمهورها بعد تكريم وشوشة

شكرت الفنانة هبة مجدي، جمهورها الذي قام بالتصويت لها في استفتاء وشوشة وتكريمها به مساء أمس الجمعة في حفل توزيع الجوائز بحضور عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام.



ونشرت هبة مجدي، صورة لها خلال حضورها حفل وشوشة الذي أقامته مساء أمس الجمعة لتكريم الفنانين والإعلاميينعلى أعمالهم المتميزة.



وكتبت "هبة" عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير قائلة: "حفل جوائز مجموعة وشوشة شكرًا لكل واحد صوتلي في الاستفتاء".



وتفاعل الجمهور المتابع لها مع الصورة التي قامت بنشرها مع عدد كبير من التعليقات مقدمين لها التهنئة ومزيد من النجاح والتفوق.



وقدم عدد من نجوم الفن التهنئة للفنانة هبة مجدي ومنهم إيمان العاصي: "ألف مبروك يا حبيبتي"، أيتن عامر: "قمر"وعدد آخر من النجوم.



ومن الجمهور: "رائعة ومحترمة جدًا"، "طب بالله في احلى واشيك وارق من كدة قلبًا وقالبًا".



وظهرت الفنانة هبة مجدي، خلال حفل توزيع جوائز وشوشة بفستان أنيق من اللون الأسود وشعر منسدل على الظهر ومكياج رقيق ومجوهرات أنيقة تليق مع الإطلالة.



إطلالة هبة مجدي، الفستان من مصمم الأزياء سامو هجرس، مجوهرات من جلامور، تصفيف الشعر من جو، والتي نالت إعجاب الجمهور المتابع والمحب لها بشكل كبير ومعبرين عن اناقتها وجمالها الهادىء وضحكتها الرقيقة، وبأنها فنانة محترمة وخلوقة ولم يصدر عنها اي شىءيغير تلك النظرة في عيونهم.