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خبير علم الأرقام زياد الخالدي لـ الفجر الفني: 2020 ستحمل ابتعاد الزعيم وسقوط سريع لـ تامر حسني

السبت 14/ديسمبر/2019 - 06:11 م
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الزعيم وتامر حسني
الزعيم وتامر حسني
لمياء علي
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أيام قليلة تفصلنا عن استقبال عام 2020، عام جديد يحمل بين طياته أحداثًا وأيامًا مجهولة، بالطبع ستحوي حزن وفرح وخليط من المشاعر اليومية التي تارة تداهمنا وتحزننا وتارة أخرى تسعد وتثلج قلوبنا.

ويهتم عدد كبير من الجمهور المحب للفنانين، بحظهم في العام الجديد، ولاسيما حظوظهم في الحالة العاطفية والصحية.

ولذلك، قررنا من خلال "الفجر الفني" أن نتواصل بشكل خاص مع خبير علم الأرقام اللبناني زياد الخالدي، الذي اختصنا بتوقعاته لعدد من الفنانين في هذا العام بالرغم من ابتعاده لفترة عن التوقع للفنانين أو الإعلاميين.

زياد الخالدي يكشف ماذا يخبئ عام 2020 للزعيم عادل إمام

قال خبير علم الأرقام زياد الخالدي، أن عام 2020 سيكون غير جيد بالنسبة للزعيم عادل إمام، وذلك على الصعيد الصحي والمهني، حيث ستحمل هذه السنة إبتعاد قصري له عن العمل والجمهور.


زياد الخالدي يحذر تامر حسني من عام 2020

وأما عن حظ نجم الجيل تامر حسني، فقد شدد زياد الخالدي على أن ينتبه تامر حسني جيدًا لعام 2020، وقال: "مابين التمثيل والغناء عليه اختيار مسار واحد، هنالك تضارب في أرقام مسار حياته، تجعل سقوطه سهل وسريع عليه بالانتباه.
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