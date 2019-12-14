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محمد بن راشد يعلن "2020".. عام الاستعداد للخمسين

السبت 14/ديسمبر/2019 - 04:03 م
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بوابة الفجر
كتبت: نها محمد
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أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اليوم السبت علي موقع تويتر، بأن العام القادم "2020" سيكون عام الاستعداد للخمسين.

قائلاً: "نعلم اليوم العام القادم "2020"  #عام_الاستعداد_للخمسين.. نريد تطوير.. خططنا.. مشاريعنا.. تفكيرنا.. قبل خمسين عاماً صمم فريق الآباء المؤسسين حياتنا اليوم.. ونريد العام القادم تصميم الخمسين عاما القادمة للأجيال الجديدة".

وتابع، " الإخوة والأخوات.. تقترب الإمارات من عيدها الخمسين في 2021 ونريده أن يكون عام الانطلاقة الكبرى.. نحتفي بخمسين عاما ونطلق مسيرة الخمسين القادمة.. الاستعداد سيكون في 2020.. العام القادم سيكون عام الإعداد والاستعداد لإحداث قفزة كبيرة في مسيرتنا.. 2020 سيكون عام الاستعداد للخمسين".

وجاءت تصريحات بن راشد في سلسلة تغريدات على "تويتر" قال فيها، " في 2020 نريد أن نستعد لاطلاق قفزات في الاقتصاد.. في التعليم.. في البنية التحتية.. في الصحة.. في الإعلام.. في نقل قصة الإمارات للعالم.. في 2020 نريد بناء إمارات المستقبل كفريق واحد.. بروح الاتحاد .. بروح زايد.. بروح تعشق القمم .. بروح تعشق البناء.. معركتنا معركة بناء مستمرة وستبقي.. ".

وأكد بن راشد علي، "في عام الاستعداد للخمسين نريد أن نعمل سوياً في كافة القطاعات.. مواطنين ومقيمين.. لأننا متحدين نستطيع تغيير المعادلات.. نستطيع رفع التوقعات.. أجواء 2020 قبل يوبيلنا الذهبي في 2021.. نريدها كأجواء 1970 عندما كان الآباء المؤسسون وفريق العمل يستعدون لبدء مرحلة وحياة جديدة لهذا الوطن".

وفي نهاية حديثه قال: "لقد شهد العام 1970 عام تصميم الاتحاد.. وسأكون في 2020 مشرفا على فريق تصميم الخمسين.. ومعي لجنتين واحدة برئاسة الشيخ منصور بن زايد لوضع الخطة التنموية الخمسينية.. وأخرى تضم الشيخ عبدالله بن زايد والشيخة مريم بنت محمد بن زايد للإشراف على فعاليات الاحتفالات باليوبيل الذهبي للدولة".

وأخيراً، فريقنا واحد.. وروحنا واحدة.. ومستقبلنا واعد بإذن الله..

#عام_الاستعداد_للخمسين

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الكلمات المفتاحية

محمد بن راشد 2020 #عام_الاستعدام_للخمسين

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