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«يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة الهلال ضد الترجي بث مباشر KORA كورة لايف II7SRY رابط ماتش الهلال والنصر الآن beIN HD مفتوحة

السبت 14/ديسمبر/2019 - 03:59 م
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بوابة الفجر
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شاهد عبر موقع الفجر الرياضي بث مباشر اليوم السبت 14 ديسمبر لمباراة الهلال السعودي والترجي التونسي yalla shoot
شاهد مباراة الهلال السعودي والترجي التونسي يلا كورة، متابعة مباراة الترجي والهلال اليوم في كأس العالم للأندية cool kora ، متابعة مباراة الهلال والترجي أونلاين، شاهد عبر الإنترنت مباراة الهلال السعودي والترجي التونسي اليوم لايف كورة برابط سريع جودة عالية مباشرة.

ويشهد إستاد جاسم بن حمد بنادي السد بالدوحة مواجهة عربية من العيار الثقيل تجمع نادي الهلال السعودي yalla kora ونادي الترجي التونسي في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية.

متابعة بث حي ومباشر لمباراة الترجي والهلال mobi kora.
وتشهد المباراة مواجهة قوية خارج الخطوط تجمع المدرب الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال kora star ومعين شعباني مدرب نادي الترجي التونسي.
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التشكيل المتوقع لمباراة الترجي والهلال
شاهد مباشرة بث مباشر لمباراة الترجي والهلال في كأس العالم للأنديةcool kora رابط سريع جودات متعددة، متابعة مباراة الهلال والترجي اليوم live7hd رابط مباشر جودة عالية، مشاهدة بث قناة bein sports على الإنترنت جودة يوتيوب.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الهلال dawri plus كما يلي
حراسة المرمى: عبدالله المعيوف
خط الدفاع: محمد البريك – هيونج سو يانج – علي البليهي – ياسر الشهراني
خط الوسط: عبدالله عطيف – سالم الدوسري – محمد كنو
خط الهجوم: جيوفينكو – جوميز – كارييو.

بينما من المتوقع أن يكون تشكيل نادي الترجي على النحو التالي.
حراسة المرمى: المعز بن شريفية
خط الدفاع: إلياس شيتي – عبدالقادر بدران – محمد على يعقوب – سامح الدربالي
خط الوسط: عبدالرؤوف بينجويت – فوسيني كوليبالي – كوامي بونسو
خط الهجوم: حمود الحوني – إبراهيم واتارا – أنيس البدري

موعد مباراة الترجي والهلال اليوم في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة لها
يمكنكم متابعة مباراة الترجي والهلال من خلال kora live رابط سريع جودة عالي، أو من خلال الرابط koora online دون تقطيع.

هذا وتنقل المباراة في تمام الساعة االرابعة مساء اليوم، السبت 14 ديسمبر، بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل على قناة Alkass three HD بصوت خالد الحدي، بالإضافة لقناة1 bein Sports HD بصوت حفيظ دراجي.

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