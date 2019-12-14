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live| مشاهدة مباراة الهلال والترجي التونسي بث مباشر اليوم السبت 14 / 12 / 2019 في كأس العالم للأندية بين سبورت المفتوحة

السبت 14/ديسمبر/2019 - 03:54 م
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بوابة الفجر
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يفتتح ناديا الترجي بطل دوري أبطال إفريقيا والهلال بطل دوري أبطال آسيا لعام 2019 مشوارهما اليوم في بطولة كأس العالم للأندية المقامة في قطر بعاصمتها الدوحة. ويلتقي الفريقان العربيان في الدور ربع النهائي من المسابقة العالمية بنسختها السادسة عشر، والتي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمرة الثانية خلال آخر 10 سنوات.

يلتقي فريقي الهلال والترجي التونسي ضمن المرحلة الثانية من كأس العالم للأندية 2019 المقام في قطر، الهلال سيكون أمامه مهمة عربية شاقة في الدور الثاني من البطولة الأهم وهي مونديال الأندية بعد أن حقق بطولة دوري أبطال آسيا، وفاز علي حساب نادي أوراوا الياباني، وسيلاقي نظيره نادي الترجي الرياضي التونسي، في مواجهة عربية مونديالية، فمن سيتفوق ، البطل الآسيوي أم الأفريقي، ويشهد الزعيم السعودي تفوق كاسح في الوقت الحالي، ويلعب بثقة كبيرة ولديه عناصر تؤهله إلي الإنتصار ، ولكن الغول الأفريقي لن يكون ند سهل، خصوصا أنه يملك عناصر جيدة للغاية، وبإمكانه إحراج الهلال في الأراضي القطرية، والتي ستكون ميزة بالنسبه له، خصوصا أن الجماهيره ستكون لصالحه بشكل كبير بسبب الجالية التونسية الكبيرة.

تنطلق المواجهة بين فريقي الهلال والترجي التونسي في تمام الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 16:00 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي إن سبورت 1 بتعليق المعلق حفيظ دراجي..
 رابط مشاهدة مباراة الهلال والترجي التونسي مباشر في لقاء اليوم السبت 14 / ديسمبر / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

مشاهدة مباراة الهلال والترجي التونسي مباشر
ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي الهلال والترجي التونسي مباشر، يلا شوت الترجي ضد الهلال بث مباشر بدزن تقطيع الآن.

تشكيلة الهلال السعودي لمواجهة نادي الترجي الرياضي التونسي اليوم في غياب جوميز هي كلا من : حراسة المرمى: عبدالله المعيوف ، وفي خط الدفاع: محمد البريك، هيون، على البليهي، ياسر الشهراني ، ويتواجد في خط الوسط: محمد كنو، كويلار، ادواردو، سالم الدوسرى، كاريلو ، وفي خط الهجوم: عمر خربين.

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