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بي ان سبورت يوتيوب مشاهدة مباراة الهلال ضد الترجي بث مباشر Al-Hilal Saudi يلا شوت MATCH رابط ماتش الهلال bein المفتوحة

السبت 14/ديسمبر/2019 - 03:53 م
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بوابة الفجر
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تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب ملعب جاسم بن حمد حيث تقام مباراة فريقي الهلال والترجي التونسي في أول مواجهات الفريقان ببطولة كأس العالم للأندية الأبطال.

 رابط مباراة الهلال والترجي التونسي بث مباشر اليوم والمقرر نقلها عبر شاشة قناة بي إن سبورت 1 بأداء صوتي للمعلق حفيظ دراجي، وقناة الكأس بصوت خالد الحدي، وذلك بتمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة بتوقيت أبو ظبي.

وصل الهلال إلى مونديال الأندية للمرة الأولى في تاريخه بعد أن توج بلقب دوري أبطال آسيا على حساب فريق أوراوا الياباني، أما الترجي فقد حجز مقعده في المحفل العالمي المرتقب بعد فوزه على الوداد المغربي الذي انسحب من البطولة اعتراضاً على قرارات الحكم.



تمكن الزعيم الآسيوي ممثل الكرة السعودية والآسيوية من الوصول إلى كأس العالم للاندية بعد منافسة شاقة خاضها في دوري الأبطال، حيث نجح في اجتياز دور المجموعات بالتأهل متصدراً وفي جعبته 13 نقطة حصدهم من الفوز في أربع مباريات وتعادل وحيد، وأكمل مشواره ليصل إلى الدور نصف النهائي أمام السد القطري ونجح في الفوز عليه.

أما فريق الترجي التونسي فقد حصد 14 نقطة في دور المجموعات حصدهم من الفوز في أربع مباريات والتعادل في إثنتين، ثم أطاح بالرياضي القسطنتيني الجزائري ومازيمبي.

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