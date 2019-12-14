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live|«يلا شوت» مشاهدة مباراة الهلال والترجي بث مباشر kora live جول العرب ONLINE رابط ماتش الهلال ضد الترجي KSA LIVE

السبت 14/ديسمبر/2019 - 03:51 م
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بوابة الفجر
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يخوض الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا أول مبارياته في البطولة ضد الهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا وسوف يتأهل الفائز منهما إلى الدور قبل النهائي من البطولة التي تستضيفها قطر على أرضها لمواجهة فلامينجو البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس. في حين يتنافس الخاسر على المركز الخامس أو السادس مع الخاسر من مباراة السد القطري ومونتيري المكسيكي.

تعتبر هذه أول بطولات الهلال في كأس العالم للأندية في تاريخه، حيث أنه لم يفز باللقب الآسيوي منذ 19 عامًا أي في نفس العام الذي ظهر فيه مونديال الأندية العالمي للنور. أما الترجي، فتعتبر هذه المشاركة الثالثة له في تاريخه وفي المناسبتين السابقتين خسر من فريقين عربيين في مباراته الأولى. كانت مشاركة الترجي الأولى في مونديال الأندية عام 2011 بعد فوزه بدوري أبطال إفريقيا وخسر في مباراته الأولى من السد بهدفين مقابل هدف، حيث خاض مباراة المركز الخامس والسادس وخسرها من مونتيري أما المناسبة الثانية فكانت العام الماضي في الإمارات وفيها واجه العين صاحب الأرض وخسر بالثلاثة لكنه هذه المرة فاز في مباراة تحديد المركز الخامس على جوادالاخارا بركلات الترجيح.

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* التشكيل المتوقع :
من المتوقع أن يخوض الهلال المباراة بالتشكيل الآتي :-
حراسة المرمى :عبد الله المعيوف
الدفاع :ياسر الشهراني وعلي البليهي وجانج هيون سو ومحمد البريك
خط الوسط :سالم الدوسري وعبد الله عطيف ومحمد كنو
الهجوم : أندريه كارييو وسيباستيان جيوفينكو وبافيتيمبي جوميس
أما الترجي فمن المتوقع أن يخوض اللقاء بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى : معز بن شريفية
خط الدفاع :إلياس شيتي وعبد القادر بدران ومحمد علي اليعقوبي وسامح الدربالي
خط الوسط : فوسيني كوليبالي وكوامي بونسو وحمدو الهوني
خط الهجوم : عبد الرؤوف بن غيت وأنيس البدري وإبراهيم واتارا

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