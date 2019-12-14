عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

live| مشاهدة مباراة الهلال ضد الترجي التونسي بث مباشر اليوم في كأس العالم للأندية يلا شوت hd

السبت 14/ديسمبر/2019 - 03:47 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
تحوم شكوك حول مشاركة نجمي الهلال السعودي، الفرنسي بافيتيمبي غوميس والايطالي سيباستيان جوفينكو، في مباراته السبت ضد الترجي التونسي في الدور الثاني لكأس العالم للأندية 2019 في كرة القدم.

ويخوض الهلال بطل آسيا والترجي بطل إفريقيا في الموسمين الماضيين، مباراة مرتقبة السبت على ستاد جاسم بن حمد، في الدور الثاني (ربع النهائي) للبطولة التي تستضيفها قطر حتى 21 كانون الأول/ديسمبر.

وأفاد مدير المركز الاعلامي للهلال هشام الكثيري لفرانس برس أن "جوفينكو غاب عن التدريبات (الجمعة) بسبب نزلة معوية". أما غوميس، فشارك في التدريبات بعد ابتعاده لأيام في أعقاب عملية جراحية طفيفة أجراها في إصبع يده.

وأظهرت صور نشرها الهلال لتدريبات الجمعة، مشاركة المهاجم الفرنسي، لكنه كان يضع رباطاً حول يده اليمنى وإبهامه.

وأضاف الكثيري "غياب اللاعبين عن التدريبات ممكن أن يجعل جاهزيتهم دون مئة بالمئة، وموضوع مشاركتهما في مباراة الغد بصفة أساسية بيد المدرب" (الروماني رازفان لوتشيسكو).

وأضاف "من المتوقع أن يكونا في قائمة البدلاء ما لم يتم اختيارهما في القائمة الأساسية"، مشدداً على توافر لاعبين بدلاء "قادرين على تمثيل الهلال بأفضل صورة". 

وأوضح المصدر أن القرار النهائي بشأن مشاركة اللاعبين، لاسيما في التشكيلة الأساسية، سيقرره لوشيسكوالسبت.

وخضع غوميس في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي لعملية جراحية لمعالجة إصابة في أحد أصابع اليد بعد التتويج بلقب دوري أبطال آسيا على حساب أوراوا ريد دايموندز الياباني، بينما عانى جوفينكو من نزلة معوية الجمعة في الدوحة، علماً بأنه عاد إلى التمارين في الأيام الماضية بعد غياب بسبب إصابة طفيفة في العضلة الخلفية. 

وسيشكل غياب اللاعبين في حال حصوله، ضربة لتشكيلة الهلال، لاسيما في ظل مساهمتهما الفاعلة في نتائجه الإيجابية في الآونة الأخيرة، خصوصاً غوميس الذي اختير أفضل لاعب في دوري الأبطال في الموسم الماضي. 

Advertisements

أخبار تهمك

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول NOW جول SALAH

منذ ساعة و 6 دقيقة

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW liverpool رابط مباشر ليفربول KORA ON

منذ ساعة الا ربع

«شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر رابط ماتش SALAH LIVERPOOL يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول YOUTUBE

منذ ساعة و 20 دقيقة

رابط بي ان سبورت مشاهدة مباراة ليفربول ضد وواتفورد بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT مجانا بدون تقطيع هدف صلاح hd

منذ ساعتين و 30 دقيقة

كول كورة LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول

منذ أقل من ساعة

KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة ليفربول وواتفورد بث مباشر LIVERPOOL NOW كورة لايف SALAH MATCH رابط ماتش ليفربول NOW

منذ ساعتين و 17 دقيقة

«يلاشووت Mohmmed Salah» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش ليفربول

منذ أقل من ساعتين

«يلاشووت Mohmmed Salah» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الليفر

منذ ساعة و نصف

«يلا شوت بلس» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر KORA live كورة ستار II7SRY رابط ماتش ليفربول جودة متعددةsalah beIN

منذ ساعتين و 47 دقيقة

«شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر رابط ماتش SALAH LIVERPOOL يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول YOUTUBE

منذ ساعة

«يلا شووت» NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر Premier League كورة جول ONLINE رابط ماتش ليفربول LIVER

منذ ساعتين و 10 دقيقة

يلا شوت| live مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر محمد صلاح اليوم السبت 2019/12/14 الدوري الإنجليزي بلس

منذ ساعتين و 26 دقيقة

«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر beIN المفتوحة هدف صلاح I7SRY رابط ماتش ليفربول اليوم SALAH

منذ ساعة و 17 دقيقة

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول NOW

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يهدد كهربا بعقوبات مغلظة

منذ ساعة و 21 دقيقة

«يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر REDS LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش ليفربول جودة متعددة NOW

منذ ساعتين و 13 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:04 م

«يلا شووت» NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر Premier League كورة جول ONLINE رابط ماتش ليفربول LIVER

«شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر رابط ماتش SALAH LIVERPOOL يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول YOUTUBE

02:54 م

«يلاشووت Mohmmed Salah» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الليفر

02:40 م

يلا شوت| live مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر محمد صلاح اليوم السبت 2019/12/14 الدوري الإنجليزي بلس

01:49 م

«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر beIN المفتوحة هدف صلاح I7SRY رابط ماتش ليفربول اليوم SALAH

02:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status