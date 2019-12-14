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ثلاثي الرعب يقود تشكيل برشلونة ضد ريال سوسيداد
السبت 14/ديسمبر/2019 - 03:48 م
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علي نبوي
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أعلن الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة تشيل فريقه لمواجهة مضيفه ريال سوسيداد في إطار مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني "الليجا".
ويتطلع برشلونة لتحقيق الفوز في مباراة اليوم لمواصلة الحفاظ على صدارة الترتيب.
وشهد تشكيل برشلونة عودة جوردي ألبا بعد التعافي من الإصابة التي لحقت به وأبعدته عن المباريات في الفترة الماضية.
تشكيل برشلونة ضد ريال سوسيداد
حراسة المرمى : شتيجن
خط الدفاع : سيرجيو روبيرتو - بيكيه - لينجليت - جوردي ألبا
خط الوسط : بوسكيتس - فرانكي دي يونج - راكيتيتش
خط الهجوم : جريزمان - ميسي - سواريز
أما البدلاء فهم نيتو - أومتيتي - سيميدو - ألينا - بيريز - فيدال - فاتي
ويتطلع برشلونة لتحقيق الفوز في مباراة اليوم لمواصلة الحفاظ على صدارة الترتيب.
وشهد تشكيل برشلونة عودة جوردي ألبا بعد التعافي من الإصابة التي لحقت به وأبعدته عن المباريات في الفترة الماضية.
تشكيل برشلونة ضد ريال سوسيداد
حراسة المرمى : شتيجن
خط الدفاع : سيرجيو روبيرتو - بيكيه - لينجليت - جوردي ألبا
خط الوسط : بوسكيتس - فرانكي دي يونج - راكيتيتش
خط الهجوم : جريزمان - ميسي - سواريز
أما البدلاء فهم نيتو - أومتيتي - سيميدو - ألينا - بيريز - فيدال - فاتي
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