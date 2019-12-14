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يلا شووت مشاهدة مباراة الترجي والهلال كأس العالم للأندية beIN SPORTS HD رابط مباراة الهلال السعودي بث حي مباراة الهلال

السبت 14/ديسمبر/2019 - 03:46 م
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة الترجي التونسي بث مباشر مباراة الهلال السعودي الان يأمل فريق الترجي التونسي فى فك النحس الذي يلازمه في المواجهات العربية بتاريخ مشاركاته في بطولة كأس العالم للأندية عندما يواجه الهلال السعودي في الرابعة عصر اليوم بالعاصمة القطرية "الدوحة"، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

مشاهدة مباراة الترجي والهلال وخسر الترجي التونسي في نسخة 2011 من بطولة كأس العالم للأندية التي أٌقيمت في اليابان أمام السد القطري في بداية مشواره بالبطولة 2-1، ليلعب أمام مونتيري المكسيكي ويخسر 3-2 ليحتل المركز السادس.

بث حي مباراة الهلال السعودي الان في النسخة الماضية التي أقيمت في الإمارات، خسر الترجي أمام العين الإماراتي بثلاثية نظيفة في مباراة شهدت تألق حسين الشحات نجم الاهلي الحالي، وتسببت تلك الهزيمتين في تبخر أحلام الترجي في الذهاب بعيداً بالبطولة، ليكتفي بإحتلال المركز الخامس.

مشاهدة مباراة الهلال والترجي الان مباراة الهلال والترجي هي الخامسة التي تجمع بين الاندية العربية في بطولة كأس العالم للأندية على مدار التاريخ، وجاءت الغلبة للأندية العربية القادمة من البطولة الآسيوية على نظيرتها من القارة السمراء، حيث حققت أندية السعودية وقطر والإماراتي الفوز على أندية المغرب ومصر وتونس.

بث مباشر مباراة الهلال السعودي وينتظر أن يدخل الترجي مباراة اليوم بتشكيل يضم كلاً من، معز بن شريفية في حراسة المرمى – محمد علي اليعقوبي – عبد القادر بدران – إلياس الشتي – سامح الدربالي – فوسيني كوليبالي– بونسوا كوامي – عبد الرؤوف بن غيث – أنيس البدري – حمدو الهوني – ابراهيما واتارا.

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الكلمات المفتاحية

مواجهات عربية الترجي والهلال

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