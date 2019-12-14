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مشاهدة مباراة الترجي والهلال بث مباشر beIN SPORTS HD 3 رابط مباراة الهلال السعودي بث حي مباراة الهلال

السبت 14/ديسمبر/2019 - 03:38 م
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة الترجي والهلال السعودي بث مباشر الترجي والهلال عبر الفجر الرياضي يحتضن ملعب "جاسم بن حمد" فى الرابعة عصر اليوم المباراة المرتقبة التى تجمع بين ناديى الهلال السعودى والترجى التونسى ضمن منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في قطر.

مشاهدة مباراة الترجي والهلال بث مباشر الان الترجي والهلال السعودي، يسجل الهلال الظهور الأول فى التاريخ بمسابقة كأس العالم للأندية، بعدما توج بلقب دوري ابطال اسيا هذا العام بعد غياب دام 19 عاماً، فيما يسجل الترجي التونسي الظهور الثالث في مونديال الاندية على مدار التاريخ والثاني على التوالي بصفته بطلاً لمسابقة دورى أبطال أفريقيا.

بث مباشر الترجي والهلال السعودي مشاهدة مباراة الهلال ضد الترجي التونسي بث مباشر اليوم في كأس العالم للأندية

بث مباشر الترجي والهلال اليوم يسعى الترجى لكسر العقدة التى تلازمه فى المواجهات العربية بمونديال الاندية وذلك بتحقيق الفوز على الهلال الذى لا يزال يعيش نشوة التتويج باللقب الآسيوى، حيث خسر الترجى أمام السد القطرى بنتيجة 1 – 2 في نسخة 2011 من البطولة التى أقيمت فى اليابان، فيما خسر أمام العين الاماراتي بثلاثية نظيفة في النسخة الماضية التي أقيمت في الامارات في مباراة شهدت تألق حسين الشحات نجم الاهلى الحالى، وتسببت تلك الهزيمتين في تبخر أحلام الترجي في الذهاب بعيداً بالبطولة.
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