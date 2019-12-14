رابط BEIN SPORT مباراة الهلال ضد الترجي التونسي بث مباشر اليوم السبت 14-12-2019 في كأس العالم للأندية plus

رابط hd مباراة الهلال ضد الترجي التونسي بث مباشر اليوم السبت 14-12-2019 في كأس العالم للأندية





تشهد العاصمة القطرية الدوحة السبت مواجهة عربية من العيار الثقيل بين البطلين القاريين الهلال السعودي (ممثل آسيا) والترجي التونسي (ممثل إفريقيا)، في الدور ربع النهائي من كأس العالم للأندية 2019.





يحتضن ملعب "جاسم بن حمد" في الرابعة عصر اليوم، المباراة المرتقبة التي تجمع بين ناديا الهلال السعودي والترجي التونسي ضمن منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في قطر.





رابط hd مباراة الهلال ضد الترجي التونسي بث مباشر اليوم السبت 14-12-2019 في كأس العالم للأندية

ويسجل الهلال الظهور الأول في التاريخ بمسابقة كأس العالم للأندية، بعدما توج بلقب دوري ابطال اسيا هذا العام بعد غياب دام 19 عاماً، فيما يسجل الترجي التونسي الظهور الثالث في مونديال الاندية على مدار التاريخ والثاني على التوالي بصفته بطلاً لمسابقة دوري ابطال افريقيا.









رابط hd مباراة الهلال ضد الترجي التونسي بث مباشر اليوم السبت 14-12-2019 في كأس العالم للأندية

ويسعى الترجي لكسر العقدة التي تلازمه في المواجهات العربية بمونديال الاندية وذلك بتحقيق الفوز على الهلال الذي لا يزال يعيش نشوة التتويج باللقب الاسيوي، حيث خسر الترجي أمام السد القطري بنتيجة 1 – 2 في نسخة 2011 من البطولة التي أقيمت في اليابان، فيما خسر أمام العين الاماراتي بثلاثية نظيفة في النسخة الماضية التي أقيمت في الامارات في مباراة شهدت تألق حسين الشحات نجم الاهلي الحالي، وتسببت تلك الهزيمتين في تبخر أحلام الترجي في الذهاب بعيداً بالبطولة.



